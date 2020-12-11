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    Жизнь

    Внучка Елизаветы II после двух выкидышей снова ждет ребенка

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    <p>39-летняя Зара Тиндалл и ее муж рассекретили радостную новость</p> <div></div> - Внучка Елизаветы II после двух выкидышей снова ждет ребенка

    39-летняя Зара Тиндалл и ее муж рассекретили радостную новость

    Старшая внучка британской королевы ждет третьего ребенка

    Дочь принцессы Анны, 39-летняя Зара Тиндалл, находится в интересном положении. Об этом рассказал ее супруг – профессиональный регбист. «Это была хорошая неделя для меня. Я вне себя от радости — третий Тиндалл уже в пути», — сообщил Майк во время подкаста The Good, The Bad & The Rugby под восторженные крики и улюлюканье своих друзей-спортсменов Алекса Пейна и Джеймса Хаскеллу.

    Внучка Елизаветы II после рождения старшей дочери перенесла два выкидыша. Супруги стали первыми членами королевской семьи, открыто рассказавшими об этом душераздирающем опыте. Старшую дочь Зара родила в 2014 году. В 2016 году Букингемский дворец объявил, что она ждет второго ребенка. Однако за несколько дней до Рождества у Зары случился выкидыш. В следующем году Тиндалл перенесла второй выкидыш. А 18 июня 2018 года она родила вторую дочь.

    Рассказывая о своем опыте в Sunday Times в 2018 году, Зара сказала, что самой трудным моментом после ее первого выкидыша была необходимость рассказать об этом миру, потому что новости о беременности были обнародованы. Источники при дворце сообщили, что нынешняя беременность протекает хорошо. Зара находится на сроке 12 недель (четвертый месяц). «Опасность миновала, поэтому Тиндаллы абсолютно рады поделиться этой новостью», — сообщает Daily Mail.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: дети Королева Елизавета II
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