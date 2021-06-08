Королевская семья сомневается в психическом здоровье принца Гарри

Раньше Гарри злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак

Королевский биограф Анджела Левин утверждает, что королевская семья щадит принца Гарри, поскольку сомневается в его психическом здоровье. Об этом она написала в своем Twitter.

По мнению Левин, именно этим объясняется нежелание королевы отбирать у Гарри титулы или разрывать отношения между ним и королевской семьей.

«На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими», - Анжела Левин автор книги «Гарри: биография принца».

В конце мая на видеосервисе Apple TV+ вышел документальный сериал «Моя невидимая сторона», спродюсированный принцем Гарри. В нем рассказывается, что он злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак. В марте его жена Меган Маркл призналась в интервью Опре Уинфри, что подумывала о самоубийстве.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.