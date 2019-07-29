Красотка на матрасе: Майли Сайрус похвасталась стройной фигурой в ярком бикини
Майли Сайрус
instagram.com/mileycyrus
26-летняя Майли Сайрус весело проводит отпуск. Певица показала поклонникам, как прошли ее выходные
Исполнительница поплавала в бассейне на ярком матрасе. Она надела эффектное алое бикини. Завершением образа звезды стали солнцезащитные очки с цветными стеклами красного цвета и яркая резинка в тон.
Майли продемонстрировала стройную фигуру на радость своим фолловерам. Знаменитость с радостью принимала соблазнительные позы и позировала фотографу.
instagram.com/mileycyrus
Поклонники артистки оставили сотни комплиментов под снимками и поставили более двух миллионов лайков.