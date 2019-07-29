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    Жизнь

    Красотка на матрасе: Майли Сайрус похвасталась стройной фигурой в ярком бикини

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    Майли Сайрус - Красотка на матрасе: Майли Сайрус похвасталась стройной фигурой в ярком бикини
    Майли Сайрус
    instagram.com/mileycyrus

    26-летняя Майли Сайрус весело проводит отпуск. Певица показала поклонникам, как прошли ее выходные

    Исполнительница поплавала в бассейне на ярком матрасе. Она надела эффектное алое бикини. Завершением образа звезды стали солнцезащитные очки с цветными стеклами красного цвета и яркая резинка в тон.

    Майли продемонстрировала стройную фигуру на радость своим фолловерам. Знаменитость с радостью принимала соблазнительные позы и позировала фотографу.

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    Красотка на матрасе: Майли Сайрус похвасталась стройной фигурой в ярком бикини
    Красотка на матрасе: Майли Сайрус похвасталась стройной фигурой в ярком бикини
    Красотка на матрасе: Майли Сайрус похвасталась стройной фигурой в ярком бикини
    instagram.com/mileycyrus

    Поклонники артистки оставили сотни комплиментов под снимками и поставили более двух миллионов лайков.

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