Красотка на матрасе: Майли Сайрус похвасталась стройной фигурой в ярком бикини



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Майли Сайрус instagram.com/mileycyrus

26-летняя Майли Сайрус весело проводит отпуск. Певица показала поклонникам, как прошли ее выходные

Исполнительница поплавала в бассейне на ярком матрасе. Она надела эффектное алое бикини. Завершением образа звезды стали солнцезащитные очки с цветными стеклами красного цвета и яркая резинка в тон.