Куда сходить с детьми на весенних каникулах?

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Для тех, кто не хочет чтобы ребенок сидел возле монитора или с айпадом в руках все каникулы, мы собрали несколько мероприятий, которые станут и увлекательными и познавательными

С понедельника в школах большинства областей страны начинаются весенние каникулы. График школьных каникул устанавливает каждое учебное заведение самостоятельно в соответствии с Законом Украины об образовании, однако Министерство образования советует отпустить детей на отдых с 25 марта по 7 апреля 2019 года.

Школьники с нетерпением ждут весенних каникул. Для детей это возможность провести больше времени с друзьями, отдохнуть от уроков и домашних заданий, а также поиграть в любимые компьютерные игры и непрерывно проверять ленту Instagram.

Для родителей же весенние каникулы - настоящая морока. Нужно тщательно продумать чем занять любимых детей, чтобы они не провели целую неделю уткнувшись в свои гаджеты.

Стоит отметить, что американские исследователи доказали, что среднестатистический человек заглядывает в смартфон более 150 раз. И это только за один день. Поэтому, вряд ли кого-то удивит, что среди детей тоже распространяется зависимость от гаджетов.

Знакомство современных детей с гаджетами начинается практически с пеленок. Они бы с удовольствием провели свои каникулы в Youtube или в компьютерных играх, но задача родителей - организовать интересный досуг для детей и для себя.

Ведь каникулы - это еще и прекрасная возможность провести время со своими родными, поговорить на важные для подростков темы и подарить детям немного больше тепла, чем удается среди привычных будней.

Сходить в кино

Самым простым способом разнообразить ваше с детьми времяпрепровождение может стать банальный, но от этого не менее приятный, поход семьей в кино. Семейная комедия или приятный мультфильм, попкорн и кола - голливудская классика, которую обожают как дети, так и взрослые.

В период весенних каникул в украинском кинопрокате все еще будут идти мультфильмы «Королевский корги», «Чудо-парк», «Норм и несокрушимые: ключи от королевства» и фильм «Тим Талер, или Проданный смех».

Также в прокат выйдут картины про приключения слоненка «Дамбо» и «Шазам» - история о мальчике, который получил от волшебника супер-способности.

Посетить театр

Если же вы со своими детьми частые гости кинотеатров, можете отправиться на просмотр спектакля в местный драматический или кукольный театр.

Например, в Одесском театре музкомедии 30 марта можно будет посмотреть спектакль «Золушка». Дети сделают шаг в прекрасный мир сказки, молодежь окажется в плену романтических приключений, а взрослые снова испытывают большую силу любви.

Если же вашим детям больше нравятся истории о животных, то в одесском театре юного зрителя идти спектакль «Эх, я как!». Здесь встречаются Заяц, Волк Лиса и Медведь. И каждый из них пытается доказать друг другу, кто «главный в лесном доме».

А в столице, а государственном музее авиации им. Антонова Национального авиационного университета, на борту самолета Ил-86 покажут спектакль «Компьютерный мир Маленького Принца».

В основе сюжета известный герой Антуана Экзюпери - Маленький Принц, который забывает, кто он есть на самом деле.

Герой увлекся компьютерными играми и потерял ощущение времени, а затем и память. На помощь Принцу приходит Роза, которая в реальном мире превратилась в девочку. И будто ей удается спасти Принца, но появляется Королева компьютерных Игр, которая привлекает героев в дебри компьютерного мира. Где их ждут серьезные испытания, а также иллюзии (в спектакле играет профессиональный фокусник-иллюзионист).

Провести время с животными

Еще одним вариантом классного времяпрепровождению со своими детьми будет посещение циркового шоу «Волшебная шляпа» в Одессе.

В программе примут участие легкие, словно перышки, гимнасты, смелые эквилибристы, фокусники-виртуозы и, конечно, веселые клоуны. А детвора, наверное, с особым нетерпением ждет появления на манеже трогательных и величественных артистов животных.

Также понаблюдать за животными можно будет в столице. В «Стране Енотии» живут пони, овцы, морские свинки, енотовидные собаки, шиншилла, ежики, олененок, козочки, а также павлин, фазан, попугаи и домашние курицы.

Всех обитателей можно погладить, а некоторых - покормить. Стоит отметить, что все животные привиты и находятся под контролем ветеринара.

Каждый день в 18:00 в зоопарке Ekzoland можно принять участие в показательном кормлении экзотических животных: скаты, каймановая черепаха, крокодил, драцена - вторник, четверг - 16:00, суббота - 13:00; обезьяны, лемуры, ежики, белки-летяги, мангусты, скунс - каждый день в 18:00.

Также в Киеве пройдет выставка «Зоопарк под микроскопом», на которой с помощью мощных микроскопов можно открыть для себя огромный мир микроорганизмов.

Здесь можно увидеть инфузорию-туфельку и настоящие кристаллы, а также понаблюдать за тем, как бьется сердце крошечного морского рака или происходит процесс фотосинтеза.

Погрузиться в мир науки и техники

Если вы хотите нестандартно и увлекательно провести свободное время с ребенком, обязательно посетите киевский музей популярной науки и техники «Экспериментаниум». Попав сюда, взрослые и дети смогут с головой окунуться в мир занимательное науки.

В столице Украины с ребенком также можно отправиться в учебно-развлекательный центр «artФабрика». Маленький посетитель сможет построить из деталей конструктора Lego дом, автозаправку или создать настоящий зоопарк.

Если ваши дети обожают фантастические миры, то во Львове стоит посетить выставку роботов и трансформеров в ТРЦ Victoria Gardens. Выставка пройдет с 2 марта до 21 апреля.



Пасхальный фестиваль и мастер-классы

Во Львове на площади Музейной с 29 марта по 5 мая пройдет фестиваль писанок. На площади будут представлены особые art-объекты - полсотни полуметровых авторских писанок. Основной идеей фестиваля является популяризация пасхальных традиций и украшение города с помощью неотъемлемого символа Пасхи - писанки.

В эти дни город превратится в музей писанки под открытым небом, где из различных материалов будут создаваться и оформляться писанки: из ветвей, цветов, шаров, шоколада, пенополистирола, дерева.

Рядом с экспозицией будет действовать арт-мастерская. Все желающие, взрослые и дети, смогут принять участие в мастер-классах по созданию традиционных писанок и свечей-писанок, а также пасхальных символов.

Мюзикл, герои Диснея и джазовый оркестр

Для всей семьи в киевском Caribbean Club пройдет музыкальное представление «Лихтариус. Истории оживают». Это яркий аналог бродвейского мюзикла в сочетании с форматом dinner-show.

В шоу задействованы 34 артиста, которые перевоплотятся в любимых диснеевских персонажей. Все это пройдет под аккомпанемент джазового оркестра.

А прекрасным завершением насыщенных каникул станет Детская вечеринка Party Bus - это дискотека для детей в специально оборудованном автобусе для праздников - патибасе. В программу входит двухчасовая дискотека под современную популярную музыку с зажигательным ведущим и профессиональным фотографом.