Легенда Голливуда удалила раковую опухоль на лице

Джейн Фонда не смогла до конца скрыть свой недуг

Знаменитая голливудская актриса Джейн Фонда пришла на одно из американских телешоу с крупным пластырем на нижней губе. Как объяснила артистка, это было последствие операции по удалению раковой опухоли на лице. «Я думала, что до моей встречи с вами все заживет и я смогу его снять. Все в порядке. Обычно я так, конечно, не хожу», -



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Джейн Фонда

Джейн Фонда не смогла до конца скрыть свой недуг

Знаменитая голливудская актриса Джейн Фонда пришла на одно из американских телешоу с крупным пластырем на нижней губе. Как объяснила артистка, это было последствие операции по удалению раковой опухоли на лице.

«Я думала, что до моей встречи с вами все заживет и я смогу его снять. Все в порядке. Обычно я так, конечно, не хожу», - объяснила 80-летня Фонда.

На днях на странице актрисы в Instagram появилось фото, на котором она появляется в компании своей коллеги по съемочной площадке сериала «Грейс и Фрэнки» Лили Томлин. На этом снимке Фонда прикрывает свое лицо. «Я нашла отличный способ скрыть бинты на моих губах», - указывается под снимком.

Как известно, несколько лет назад у Джейн Фонды диагностировали рак молочной железы, а в 2010-м году ей удалили опухоль груди.

Джерело: ТСН