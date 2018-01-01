Легенда Голливуда удалила раковую опухоль на лице
- Сьогодні, 16:53
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Джейн Фонда не смогла до конца скрыть свой недуг
Знаменитая голливудская актриса Джейн Фонда пришла на одно из американских телешоу с крупным пластырем на нижней губе. Как объяснила артистка, это было последствие операции по удалению раковой опухоли на лице.
«Я думала, что до моей встречи с вами все заживет и я смогу его снять. Все в порядке. Обычно я так, конечно, не хожу», - объяснила 80-летня Фонда.
На днях на странице актрисы в Instagram появилось фото, на котором она появляется в компании своей коллеги по съемочной площадке сериала «Грейс и Фрэнки» Лили Томлин. На этом снимке Фонда прикрывает свое лицо. «Я нашла отличный способ скрыть бинты на моих губах», - указывается под снимком.
Как известно, несколько лет назад у Джейн Фонды диагностировали рак молочной железы, а в 2010-м году ей удалили опухоль груди.
Джерело: ТСН