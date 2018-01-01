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    Легенда Голливуда удалила раковую опухоль на лице

    Джейн Фонда не смогла до конца скрыть свой недуг
    Знаменитая голливудская актриса Джейн Фонда пришла на одно из американских телешоу с крупным пластырем на нижней губе. Как объяснила артистка, это было последствие операции по удалению раковой опухоли на лице. «Я думала, что до моей встречи с вами все заживет и я смогу его снять. Все в порядке. Обычно я так, конечно, не хожу», -
    • Сьогодні, 16:53
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    Джейн Фонда
    Джейн Фонда

    Джейн Фонда не смогла до конца скрыть свой недуг

    Знаменитая голливудская актриса Джейн Фонда пришла на одно из американских телешоу с крупным пластырем на нижней губе. Как объяснила артистка, это было последствие операции по удалению раковой опухоли на лице.

    «Я думала, что до моей встречи с вами все заживет и я смогу его снять. Все в порядке. Обычно я так, конечно, не хожу», - объяснила 80-летня Фонда.

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    На днях на странице актрисы в Instagram появилось фото, на котором она появляется в компании своей коллеги по съемочной площадке сериала «Грейс и Фрэнки» Лили Томлин. На этом снимке Фонда прикрывает свое лицо. «Я нашла отличный способ скрыть бинты на моих губах», - указывается под снимком.

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    Как известно, несколько лет назад у Джейн Фонды диагностировали рак молочной железы, а в 2010-м году ей удалили опухоль груди.

    Джерело: ТСН

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