Ани Лорак приехала в Киев, чтобы подготовить новое шоу для россиян

Певица обсуждает с модельерами наряды для нового выступления

В последние месяцы опальная украинская певица Ани Лорак стала все чаще появляться в Киеве. В ноябре прошлого года она впервые за три года поднялась на нашу сцену. Кроме того, она неоднократно приезжала в украинскую столицу на шопинг и к родственникам. А вчера, 15 января, она опубликовала в Instagram снимок, на котором показывается, что она вновь в

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Ани Лорак

Певица обсуждает с модельерами наряды для нового выступления

В последние месяцы опальная украинская певица Ани Лорак стала все чаще появляться в Киеве. В ноябре прошлого года она впервые за три года поднялась на нашу сцену. Кроме того, она неоднократно приезжала в украинскую столицу на шопинг и к родственникам. А вчера, 15 января, она опубликовала в Instagram снимок, на котором показывается, что она вновь в Киеве, куда приехала, чтобы подготовиться к новому шоу, сообщает «Главком».

«Подготовка к шоу «Дива» в самом разгаре. А вы готовы?» – подписала она снимок. На нем артистка предстает в окружении дизайнеров. Очевидно, в тот самый момент она обсуждала сценические наряды для представления.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 15 Січ 2018 р. о 10:51 PST

Напомним, в течение последних трех лет певица активно выступает в России. А последний сольный концерт Лорак в Украине был сорван. Когда же она поднималась на киевскую сцену в ноябре 2017 года, то выступала в связке с балетом Freedom. Вероятно, именно этот коллектив и поднимется будет выступать вместе с ней на шоу «Дива».