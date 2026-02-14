Головна Скотч Життя
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Петро Порошенко

У світі відзначають День закоханих

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем святого Валентина. Цьогоріч політик обрав креативний формат, опублікувавши серію листівок, стилізованих під легендарні обгортки жувальних гумок «Love is...», але з актуальним українським контекстом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Петра Порошенка.

Серія листівок відтворює знайому багатьом естетику: лаконічні малюнки та короткі фрази, що починаються зі слів «Кохання – це...». Проте замість побутових сюжетів на листівках зображені моменти, що близькі кожному українцю в умовах боротьби:

  • «Кохання це – коли обоє знають, що мирного рішення не буде»;
  • «Кохання це – дбати про інших разом»;
  • «Кохання це – коли він твоя броня»;
  • «Кохання це – 40 років дивитися закоханим поглядом».
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками фото 1
фото: Петро Порошенко
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками фото 2
фото: Петро Порошенко
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками фото 3
фото: Петро Порошенко
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками фото 4
фото: Петро Порошенко
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками фото 5
фото: Петро Порошенко
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками фото 6
фото: Петро Порошенко

Як відомо, традиційно День святого Валентина весь світ святкує 14 лютого. За традицією, закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко День Святого Валентина

