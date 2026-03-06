Головна Скотч Життя
Кейт Міддлтон повторила образ покійної принцеси Діани (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Схожість між Кейт Міддлтон та принцесою Діано можна побачити в їхньому ставленні до людей
Мережа порівняла образ Кейт Міддлтон із фото принцеси Діани з 1997 року

Принцеса Уельська з'явилася на зустрічі у Великій Британії з південноазійською громадою після індуїстського свята Холі. Кейт Міддлтон показалася в образі, який у мережі порівняли з вбранням покійної принцеси Діани, яка свого часу також відвідала подібний захід у 1997 році. Про це пише «Главком».

Кейт Міддлтон відвідала концерти, поспілкувалася з місцевими бізнесами південноазійської громади та побувала в індуїстському храмі. Під час цих подій вона була одягнена у стриманий образ та мала на шиї квіткову гірлянду, яку часто одягають гості на індуїстських святих та у храмах.

Кейт Міддлтон повторила образ покійної принцеси Діани
Зовнішній вигляд Кейт Міддлтон нагадує образ принцеси Діани під час її візиту до індуїстського храму та те, як вона спілкувалися з членами громади. На фото можна побачити принцесу Уельську у білому пальто, сукні та з квітковою гірляндою на шиї.

Зовнішній вигляд Кейт Міддлтон нагадує образ принцеси Діани
У схожому образі в 1997 році на цьому ж заході була принцеса Діана. Вона була одягнена у білу сукню. Обидві представниці корони дотримувалися місцевих звичаїв та ходили босоніж.

Мережа порівняла образ Кейт Міддлтон із фото принцеси Діани з 1997 року
Крім схожого одягу та елементів, можна також побачити схожість між Кейт та Діаною в їхній поведінці та ставленні до народу. На кадрах обидві принцеси щиро вітають людей, спілкуються з ними та не приховують посмішки.

Кейт Міддлтон була одягнена у сукню від Ralph Lauren
На заході Кейт Міддлтон була одягнена у пальто довжини міді від бренду Chris Kerr Bespoke Tailor та сукню від Ralph Lauren. Образ принцеси доповнили деякі аксесуари, сережки «Dina» від Sézane, клатч від Emmy London та туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Образ принцеси доповнили деякі аксесуари від популярних брендів
До слова, принц Уельський та Кейт Міддлтон у студентські роки посварилися та розійшлися просто під час телефонної розмови. Ініціатором розриву майбутнього королівського подружжя був принц Вільям. Непорозуміння між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон відбулося після того, як вони закінчили університет Сент-Ендрюса у 2005 році. Тоді принц Вільям поєднував стосунки з Кейт із військовою підготовкою. 

