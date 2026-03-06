Схожість між Кейт Міддлтон та принцесою Діано можна побачити в їхньому ставленні до людей

Мережа порівняла образ Кейт Міддлтон із фото принцеси Діани з 1997 року

Принцеса Уельська з'явилася на зустрічі у Великій Британії з південноазійською громадою після індуїстського свята Холі. Кейт Міддлтон показалася в образі, який у мережі порівняли з вбранням покійної принцеси Діани, яка свого часу також відвідала подібний захід у 1997 році. Про це пише «Главком».

Кейт Міддлтон відвідала концерти, поспілкувалася з місцевими бізнесами південноазійської громади та побувала в індуїстському храмі. Під час цих подій вона була одягнена у стриманий образ та мала на шиї квіткову гірлянду, яку часто одягають гості на індуїстських святих та у храмах.

Кейт Міддлтон повторила образ покійної принцеси Діани фото з відкритих джерел

Зовнішній вигляд Кейт Міддлтон нагадує образ принцеси Діани під час її візиту до індуїстського храму та те, як вона спілкувалися з членами громади. На фото можна побачити принцесу Уельську у білому пальто, сукні та з квітковою гірляндою на шиї.

Зовнішній вигляд Кейт Міддлтон нагадує образ принцеси Діани колаж: Іnstagram/entertainmenttonight

У схожому образі в 1997 році на цьому ж заході була принцеса Діана. Вона була одягнена у білу сукню. Обидві представниці корони дотримувалися місцевих звичаїв та ходили босоніж.

Мережа порівняла образ Кейт Міддлтон із фото принцеси Діани з 1997 року колаж: Іnstagram/entertainmenttonight

Крім схожого одягу та елементів, можна також побачити схожість між Кейт та Діаною в їхній поведінці та ставленні до народу. На кадрах обидві принцеси щиро вітають людей, спілкуються з ними та не приховують посмішки.

Кейт Міддлтон була одягнена у сукню від Ralph Lauren колаж: Іnstagram/princesswcloset

На заході Кейт Міддлтон була одягнена у пальто довжини міді від бренду Chris Kerr Bespoke Tailor та сукню від Ralph Lauren. Образ принцеси доповнили деякі аксесуари, сережки «Dina» від Sézane, клатч від Emmy London та туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Образ принцеси доповнили деякі аксесуари від популярних брендів колаж: Іnstagram/princesswcloset

