Митрополит РПЦ назвав Зеленського та Буданова «сатаністами»

Російський митрополит зробив гучні антиукраїнські заяви

Голова Синодального відділу Російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами митрополит Кирило (Покровський) назвав Володимира Зеленського, його попередника Петра Порошенка, інших президентів країни і голову Офісу президента Кирила Буданова «сатаністами». Про це «Главком» з посиланням на «Агентство».

«Що можна зробити проти сатаніста Зеленського, сатаніста-терориста Буданова, сатаніста Порошенка, майже всіх президентів українських – сатаністів, починаючи з першого, так би мовити, президента. Скільки там сатаністів, яких виховали уніати, західники, НАТО і так далі, і так далі. Що проти них можна зробити... так, Зеленського можна, безумовно... прилетіти снаряд може.

Але до кінця цей сатанізм винищити неможливо. У тому числі потрібна молитва, сила Божа. В Євангелії ми чуємо слова Христа, коли апостоли запитали: «Чому ми не могли вигнати біса з цього юнака?» Він каже: «Цей рід може бути переможений молитвою і постом». Тому крім професіоналізму воїнів, крім зброї, в тому числі молитва і піст», – сказав митрополит на конференції «Захист православ'я і руського світу – запорука перетворення Росії».

Слова митрополита зал зустрів тривалими оплесками.

Раніше патріарх Кирило помолився сьогодні за успішні переговори глави Кремля і Білого дому, а також за дружбу «великих ядерних держав».