День святого Валентина: історія, традиції та прикмети

Головний звичай у День закоханих – любовні зізнання

Щорічно 14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих. День всіх закоханих – це свято романтики, кохання та ніжності. У цей день прийнято дарувати коханим і дорогим людям квіти, цукерки, повітряні кульки та інші приємні подарунки.

Невід'ємний атрибут свята – «валентинка» – невелика листівка із зізнанням у коханні. Валентинки, як правило, роблять у формі серця і прикрашають трояндочками, ангелами, голубками або кошенятами, які цілуються.

«Главком» зібрав цікаві факти про історію походження Дня святого Валентина і виникнення найромантичнішого свята та традиції його святкування у різних країнах.

Історія походження Дня святого Валентина пов'язана з кількома легендами

Відповідно до однієї з них, у 269 році римський імператор Клавдій II прагнув завоювати світ, але для здійснення цього задуму армії не вистачало воїнів. Правитель був упевнений в тому, що всьому виною сімейне життя, на яке солдати витрачають багато часу. Клавдій ІІ видав указ про заборону одруження під час військової служби. Всупереч указу молодий священик Валентин нібито таємно вінчав закоханих. Коли імператор дізнався про це, то засудив Валентина до смертної кари.

Коли Валентин сидів у в'язниці і чекав на виконання вироку, він нібито закохався у сліпу дочку тюремника Юлію і зцілив її. Перед стратою він залишив їй прощальне послання і підписався як «Твій Валентин». Саме з цим моментом пов'язують і появу Дня всіх закоханих, і звичай дарувати валентинки.

За непокору правителю священику відрубали голову, а пізніше Валентин був канонізований католицькою церквою. Через дві сотні років, у 496 році папа римський Геласій I оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

Якщо вірити іншій легенді, то День Святого Валентина виник як пам'ять про римського патриція Валентина, який був таємним християнином і звертав у нову віру своїх слуг. Після того, як він провів обряд вінчання для двох із них, всі троє були затримані вартою. Як представник вищого класу, Валентин міг уникнути кари, але його слуги такого привілею не мали.

Бажаючи хоч якось підбадьорити приречених молодят, Валентин пише для них послання у вигляді червоних сердець, що символізують християнську любов. Ці листи бранцям повинна була передати сліпа дівчинка, але несподівано для всіх Валентин переконав варту відпустити слуг взамін на власне життя. За лічені хвилини до смерті Валентин передав незрячій дівчині свій останній лист, освячений добротою і вірою. Після цього дівчина прозріла і стала дуже гарною.

Достовірно ні про першого, ні про другого Валентина нічого не відомо. Кого саме з мучеників на ім'я Валентин було зараховано до лику святих, сказати точно вже неможливо. Однак легенди про Святого Валентина живуть в думках і серцях людей вже декілька століть, а свято всіх закоханих дарує моменти щастя і допомагає відкривати справжні почуття.

Традиції святкування Дня закоханих

Вважається, що в Західній Європі День Святого Валентина став широко відзначатися з XIII століття, в США – з 1777 року. В Україні 14 лютого як день всіх закоханих – свято відносно нове, але досить популярне і масове.

Як і на будь-яке інше свято, на День Святого Валентина прийнято дарувати подарунки, сувеніри і валентинки. Валентинки можуть бути як підписаними, так і анонімними.

Американці на День святого Валентина вітають не тільки коханих, а й усіх друзів та близьких (мабуть варто взяти з них приклад ;) ). А на початку 10 століття тутешні чоловіки дарували своїм обраницям марципани, які на той час були досить дорогим задоволенням. Кондитери підхопили цей тренд і запропонували покупцям на вибір різноманітні ласощі з привітаннями до свята. Першими були червоно-білі карамельки. Далі з’явились коробки у формі серця. І так традиція поступово дійшла і до наших днів.

Досить цікавий звичай існує в Канаді. Якщо вірити розповідям, 14 лютого жінка може зробити пропозицію своєму коханому. Якщо ж він відмовиться від такого подарунку, то може отримати штраф або й до в’язниці потрапити. Хоча така доля оминає декого, а саме: одружених, тих, хто вже знайшов своє щастя з іншою, або тих, хто погодився на пропозицію своєї коханої.

У Британії прийнято дарувати жінкам червоні троянди (втім, мабуть, не тільки в Британії). Цікаво, що у відповідь ви можете отримати яблуко як символ кохання і краси. Та найвеселіше, що роблять британці в цей день – надсилають валентинки своїм домашнім тваринкам, особливо якщо це кінь або собака (ну дуже вже їх люблять), а ще купують спеціальний корм у вигляді сердечок.

У Японії представники сильної половини людства отримують тут більше подарунків, ніж жінки. При цьому в них є спеціальний шоколад "хонмей" - дарувати його можна тільки особливому чоловіку, як то кажуть, тому єдиному. А ще тут проводиться щорічний конкурс на найголосніше зізнання в коханні. Хлопці та дівчата виходять на спеціальну сцену і чимдуж викрикують вітання коханій людині. Ось така ось дивина :)



У Франції прийнято дарувати на День Валентина дорогоцінні прикраси або біжутерію, а ще шоколадні мусси, еротичну білизну, йогурти рожевого кольору, солодощі-сердечка, лотерейні квитки і романтичні подорожі на двох.

В Італії на 14 лютого також в основному дарують солодощі. У Франції прийнято дарувати дорогоцінні прикраси і писати любовні вірші. Британці можуть посилати чуттєві зізнання не тільки коханим і близьким людям, але й домашнім тваринам. Чуттєві іспанці нерідко відправляють ніжні послання за допомогою поштових голубів.

Голландці, так само як і канадці, дотримуються того принципу, що 14 лютого жінка може сама зробити пропозицію чоловіку. Однак якщо він відмовиться, то зобов’язаний подарувати їй шовкове плаття. А собі, в такому випадку, купує шовкову шнурівку з сердечком.



В Італії 14 лютого вважають солодким днем, адже головним подарунком є саме солодощі. Дуже популярним варіантом є "Baci Perugina" - горіхи, вкриті шоколадом. В кожній такій цукерочці можна знайти маленьку записку з висловами про кохання кількома мовами. При цьому дарують їх виключно коханим. Колись в давнину італійці святкували в цей день свято весни, а тому всі дійства відбувались на відкритій місцевості: молодь збиралась в альтанках і садах, насолоджувалась музикою і поезією. Потім були довгі прогулянки мальовничими місцинками з коханим/коханою. В італійському Турині молодята оголошували про свої заручини саме 14 лютого. Та з часом ці традиції відійшли в минуле.

Німці зрадили романтичним традиціям. У них святий Валентин – перш за все, покровитель психічно хворих. Саме тому 14 лютого всі психіатричні лікарні прикрашають червоними стрічками.



Жителі Ісландії запалюють багаття на честь Валі – сина Одіна, хоча саме свято теж символізує любов. Дівчата одягають хлопцям на шию вуглики, а ті у відповідь дають дівчатам маленькі камінці – вважається, що для розпалення багаття потрібна іскра, яка з’являється від тертя каменю об камінь.

Прикмети на День святого Валентина

Колись дівчата вірили в повір'я: якщо дівчина побачить у цей день птицю вільшанку, то їй судилося вийти заміж за моряка, якщо горобця – то судився їй бідняк, з яким вона все ж знайде своє щастя, а щиглик обіцяв чоловіка-мільйонера.

Існують і особливі прикмети:

хто цього дня закохається – ніколи не розлюбить;

якщо цього дня хлопець подарує квітку дівчині – вона полюбить хлопця;

підбіг собака на вулиці – не думай проганяти, скоро зустрінеш свою половинку;

якщо 14 лютого загадати любовне бажання – воно обов'язково збудеться.

Багато пар прагнуть одружитись саме 14 лютого

І, звичайно, головна прикмета дня: якщо закохані дадуть обопільну обітницю вірності, то ніщо не зможе зруйнувати цей союз. Тому в День святого Валентина 14 лютого часто одружуються і виходять заміж.