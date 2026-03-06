Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Журнал із категорії МОН надрукував статтю про вигадану державу
фото: Бабель

Журнал входить до видавничої групи «Наукові перспективи», де публікувалися Давид Арахамія, Валерій Залужний, Олександр Півненко та Катерина Усик

Професор Київської школи економіки Ігор Сердюк опублікував у науковому журналі статтю про вигадану острівну державу Муріноа, щоб перевірити, як працює система рецензування у деяких наукових виданнях. Про це повідомляє «Главком».

Фейкова країна в науковому журналі

Матеріал під назвою «Продовольча безпека малих острівних держав в умовах постколоніального тиску: досвід Республіки Муріноа та уроки для України» вийшов у журналі «Національні інтереси України». Його автором вказаний магістр історії Василь Сокаленко – вигаданий персонаж.

Насправді текст написав професор Ігор Сердюк. Він створив його як експеримент, щоб показати, що деякі наукові журнали фактично працюють як бізнес і публікують псевдонаукові роботи без належної перевірки.

Сім хвилин до публікації

Статтю професор подав до редакції 27 лютого. Уже через сім хвилин він отримав відповідь, що матеріал схвалили до публікації, а також реквізити для оплати – 1 200 гривень.

За кілька тижнів статтю про вигадану країну опублікували у першому номері журналу за 2026 рік. Текст описував історію неіснуючої тихоокеанської держави Муріноа, яка нібито до 1946 року перебувала під владою Франції, а після здобуття незалежності змогла побудувати успішну економіку попри блокаду колишнього колонізатора.

Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну фото 1
фото: Бабель

Для створення матеріалу Сердюк скористався штучним інтелектом. За його словами, ChatGPT згенерував текст приблизно за пів години. У висновках вигаданий дослідник пропонував використати «досвід Муріноа» для України – зокрема робити ставку на власне виробництво їжі, підтримку місцевих виробників та міжнародне партнерство.

Щоб перевірити уважність редакції, у англомовній анотації до статті автор прямо зазначив, що Муріноа є вигаданою країною. Також він вказав місцем роботи «музей історії на Волині», якого насправді не існує. Попри це, статтю все одно прийняли до публікації. Після того як історія зі статтею про вигадану країну стала публічною, видавнича група повідомила автору, що вирішила відкликати матеріал з журналу.

Мережа журналів і відомі автори

Журнал «Національні інтереси України» входить до видавничої групи «Наукові перспективи», яка об’єднує близько десяти наукових журналів у різних галузях: від гуманітарних наук до медицини та права. У цих виданнях публікуються й відомі українці. Серед авторів – народний депутат Давид Арахамія, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, генерал-майор Олександр Півненко та Катерина Усик.

Публікації як бізнес

Журнали видавничої групи мають категорію «Б» у переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України. Це означає, що публікації в них можуть зараховуватися під час захисту дисертацій. За одну статтю у журналі автори платять приблизно 1 200 гривень. У одному випуску «Національних інтересів України» вийшло 128 статей, що може приносити редакції понад 150 тисяч гривень з одного номера.

Видавничу групу очолює кандидатка наук Ірина Жукова. Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли про ознаки плагіату у її докторській дисертації та її участь у захисті дисертації народного депутата Іллі Киви.

Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну фото 2
фото Ірина Жукова/Facebook

До слова, раніше уряд призначив Анастасію Софієнко заступницею міністра освіти і науки. З відкритих джерел відомо, що Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки наука штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народний артист України більше не очолює Київський національний університет культури і мистецтв
Поплавський прокоментував втрату посади ректора Університету культури
11 лютого, 06:39
Раніше спеціалістка очолювала директорат стратегічного планування та відновлення відомства
Кабмін призначив нову заступницю міністра освіти
19 лютого, 20:36
Центральним продуктом розробки буде розумна колонка нового покоління
Творець штучного інтелекту готує «розумне залізо»: якими будуть нові гаджети від OpenAI
20 лютого, 19:37
Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів
Окуляри Ray-Ban від Meta записували інтимні відео користувачів: усі деталі скандалу
Сьогодні, 08:37
З 1998 року по лютий 2026 року Михайло Поплавський безмінно керував національним університетом культури
Університет культури попрощався з Поплавським. Реєстри зафіксували зміну керівника
18 лютого, 20:00
Nvidia постачатиме Meta мільйони чипів для дата-центрів штучного інтелекту
Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту
18 лютого, 20:48
Уряд планує створити спільні слідчі групи та прискорити вилучення підозрілих активів
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
25 лютого, 15:37
Український наземний дрон Droid
Український робот «Дроїд» бере у полон росіян та розпізнає цілі
15 лютого, 19:15
Група науковців працюватиме на станції «Академік Вернадський» рік
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція (фото)
25 лютого, 12:13

Життя

Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну
Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну
Українці розкритикували посла Ольгу Селих через її вбрання на іфтарі в Саудівській Аравії
Українці розкритикували посла Ольгу Селих через її вбрання на іфтарі в Саудівській Аравії
Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову

Новини

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua