Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну

Професор Київської школи економіки Ігор Сердюк опублікував у науковому журналі статтю про вигадану острівну державу Муріноа, щоб перевірити, як працює система рецензування у деяких наукових виданнях. Про це повідомляє «Главком».

Фейкова країна в науковому журналі

Матеріал під назвою «Продовольча безпека малих острівних держав в умовах постколоніального тиску: досвід Республіки Муріноа та уроки для України» вийшов у журналі «Національні інтереси України». Його автором вказаний магістр історії Василь Сокаленко – вигаданий персонаж.

Насправді текст написав професор Ігор Сердюк. Він створив його як експеримент, щоб показати, що деякі наукові журнали фактично працюють як бізнес і публікують псевдонаукові роботи без належної перевірки.

Сім хвилин до публікації

Статтю професор подав до редакції 27 лютого. Уже через сім хвилин він отримав відповідь, що матеріал схвалили до публікації, а також реквізити для оплати – 1 200 гривень.

За кілька тижнів статтю про вигадану країну опублікували у першому номері журналу за 2026 рік. Текст описував історію неіснуючої тихоокеанської держави Муріноа, яка нібито до 1946 року перебувала під владою Франції, а після здобуття незалежності змогла побудувати успішну економіку попри блокаду колишнього колонізатора.

Для створення матеріалу Сердюк скористався штучним інтелектом. За його словами, ChatGPT згенерував текст приблизно за пів години. У висновках вигаданий дослідник пропонував використати «досвід Муріноа» для України – зокрема робити ставку на власне виробництво їжі, підтримку місцевих виробників та міжнародне партнерство.

Щоб перевірити уважність редакції, у англомовній анотації до статті автор прямо зазначив, що Муріноа є вигаданою країною. Також він вказав місцем роботи «музей історії на Волині», якого насправді не існує. Попри це, статтю все одно прийняли до публікації. Після того як історія зі статтею про вигадану країну стала публічною, видавнича група повідомила автору, що вирішила відкликати матеріал з журналу.

Мережа журналів і відомі автори

Журнал «Національні інтереси України» входить до видавничої групи «Наукові перспективи», яка об’єднує близько десяти наукових журналів у різних галузях: від гуманітарних наук до медицини та права. У цих виданнях публікуються й відомі українці. Серед авторів – народний депутат Давид Арахамія, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, генерал-майор Олександр Півненко та Катерина Усик.

Публікації як бізнес

Журнали видавничої групи мають категорію «Б» у переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України. Це означає, що публікації в них можуть зараховуватися під час захисту дисертацій. За одну статтю у журналі автори платять приблизно 1 200 гривень. У одному випуску «Національних інтересів України» вийшло 128 статей, що може приносити редакції понад 150 тисяч гривень з одного номера.

Видавничу групу очолює кандидатка наук Ірина Жукова. Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли про ознаки плагіату у її докторській дисертації та її участь у захисті дисертації народного депутата Іллі Киви.

До слова, раніше уряд призначив Анастасію Софієнко заступницею міністра освіти і науки. З відкритих джерел відомо, що Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.