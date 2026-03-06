Вісім найвпливовіших жінок світу стали прототипами ляльок Барбі (фото)

Компанія Mattel представила нову «Команду мрії Барбі», до якої увійшли видатні жінки світу

Компанія-виробник Mattel випустила серію ляльок до 8 березня на честь впливових жінок. Прототипами ексклюзивної серії ляльок стали вісім відомих жінок, які досягли вершин у спорті, науці та інших сферах. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

До Міжнародного жіночого дня Mattel представила ляльок своєї нової колекції. Ця серія ляльок називається «Команда мрії Барбі». Прототипом однієї з них стала американська тенісистка Серена Вільямс. Спортсменка виграла 23 турніри Великого шолома.

Прототипом однієї з ляльок Барбі стала американська тенісистка Серена Вільямс фото: Іnstagram.com/mattel

Ще одна лялька цієї серії мала обличчя видатної жінки Хлої Келлі нападниці клубу «Арсенал» та збірної Англії. Серед видатних досягнень футболістки її гол у фіналі чемпіонату Європи 2022 року проти Німеччини.

Дослідниця-астронавтка Келлі Жерарді прототипом ляльки Барбі фото: Іnstagram.com/mattel

Ще одна лялька була виготовлена на честь польської альпіністки Зої Скубіс. Спортсменка стала наймолодшою жінкою, яка піднялася на вершини Евересту (8849 м) і Манаслу (8163 м), встановивши рекорд.

Одна з ляльок була виготовлена на честь польської альпіністки Зої Скубіс. фото: Іnstagram.com/mattel

До «Команди мрії Барбі» увішли американська дослідниця-астронавтка Келлі Жерарді, німецька попспівачка Гелена Фішер, мексиканська автогонщиця Регіна Сірвент Альварадо та індійська крікетистка Смріті Мандхана. Також обличчям льльки Барбі стала австралійська професійна серферка Стефані Гілмор.

Мексиканська автогонщиця Регіна Сірвент Альварадо фото: Іnstagram.com/mattel

Хлоя Келлі нападниця збірної Англії фото: Іnstagram.com/mattel

Цю серію ляльок компанія Mattel випустила саме до Міжнародного жіночого дня, щоб вшанувати досягнення жінок у світі та надихнути інших. У компанії пояснюють, що цей проєкт мав на меті мотивувати жінок та дівчат, йти за своїми захопленнями та цінувати свої можливості та потенціал.

Німецька попспівачка Гелена Фішер стала прототипом однієї з ляльок Барбі фото: Іnstagram.com/mattel

Індійська крікетистка Смріті Мандхана фото: Іnstagram.com/mattel

Раніше Mattel вже випускала подібну серію ляльок, присвячену видатним жінкам. Як, наприклад на честь видатних жінок у сфері науки та технологій.

Австралійська професійна серферка Стефані Гілмор долучилася до команди Барбі фото: Іnstagram.com/mattel

Нагадаємо, як компанія Mattel у співпраці з організацією Breakthrough T1D випустила першу в світі ляльку Барбі з діабетом першого типу, розроблену з урахуванням принципів інклюзії та емпатії. Лялька одягнена в синю сукню у блакитний горошок, та має невелику блакитну сумку – таким чином у компанії хотіли представити глобальні символи (блакитне коло), що репрезентують обізнаність про діабет.