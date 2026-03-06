Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Вісім найвпливовіших жінок світу стали прототипами ляльок Барбі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Mattel випустила особливу серію ляльок до Міжнародного жіночого дня
фото: скриншот Іnstagram/mattel

Компанія Mattel представила нову «Команду мрії Барбі», до якої увійшли видатні жінки світу

Компанія-виробник Mattel випустила серію ляльок до 8 березня на честь впливових жінок. Прототипами ексклюзивної серії ляльок стали вісім відомих жінок, які досягли вершин у спорті, науці та інших сферах. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

До Міжнародного жіночого дня Mattel представила ляльок своєї нової колекції. Ця серія ляльок називається «Команда мрії Барбі». Прототипом однієї з них стала американська тенісистка Серена Вільямс. Спортсменка виграла 23 турніри Великого шолома.

Прототипом однієї з ляльок Барбі стала американська тенісистка Серена Вільямс
Прототипом однієї з ляльок Барбі стала американська тенісистка Серена Вільямс
фото: Іnstagram.com/mattel

Ще одна лялька цієї серії мала обличчя видатної жінки Хлої Келлі нападниці клубу «Арсенал» та збірної Англії. Серед видатних досягнень футболістки її гол у фіналі чемпіонату Європи 2022 року проти Німеччини. 

Дослідниця-астронавтка Келлі Жерарді прототипом ляльки Барбі
Дослідниця-астронавтка Келлі Жерарді прототипом ляльки Барбі
фото: Іnstagram.com/mattel

Ще одна лялька була виготовлена на честь польської альпіністки Зої Скубіс. Спортсменка стала наймолодшою жінкою, яка піднялася на вершини Евересту (8849 м) і Манаслу (8163 м), встановивши рекорд.

Одна з ляльок була виготовлена на честь польської альпіністки Зої Скубіс.
Одна з ляльок була виготовлена на честь польської альпіністки Зої Скубіс.
фото: Іnstagram.com/mattel

До «Команди мрії Барбі» увішли американська дослідниця-астронавтка Келлі Жерарді, німецька попспівачка Гелена Фішер, мексиканська автогонщиця Регіна Сірвент Альварадо та індійська крікетистка Смріті Мандхана. Також обличчям льльки Барбі стала австралійська професійна серферка Стефані Гілмор.

Мексиканська автогонщиця Регіна Сірвент Альварадо
Мексиканська автогонщиця Регіна Сірвент Альварадо
фото: Іnstagram.com/mattel
Хлоя Келлі нападниця збірної Англії
Хлоя Келлі нападниця збірної Англії
фото: Іnstagram.com/mattel

Цю серію ляльок компанія Mattel випустила саме до Міжнародного жіночого дня, щоб вшанувати досягнення жінок у світі та надихнути інших. У компанії пояснюють, що цей проєкт мав на меті мотивувати жінок та дівчат, йти за своїми захопленнями та цінувати свої можливості та потенціал.

Німецька попспівачка Гелена Фішер стала прототипом однієї з ляльок Барбі
Німецька попспівачка Гелена Фішер стала прототипом однієї з ляльок Барбі
фото: Іnstagram.com/mattel
Індійська крікетистка Смріті Мандхана
Індійська крікетистка Смріті Мандхана
фото: Іnstagram.com/mattel

Раніше Mattel вже випускала подібну серію ляльок, присвячену видатним жінкам. Як, наприклад на честь видатних жінок у сфері науки та технологій.

Австралійська професійна серферка Стефані Гілмор долучилася до команди Барбі
Австралійська професійна серферка Стефані Гілмор долучилася до команди Барбі
фото: Іnstagram.com/mattel

Нагадаємо, як компанія Mattel у співпраці з організацією Breakthrough T1D випустила першу в світі ляльку Барбі з діабетом першого типу, розроблену з урахуванням принципів інклюзії та емпатії. Лялька одягнена в синю сукню у блакитний горошок, та має невелику блакитну сумку – таким чином у компанії хотіли представити глобальні символи (блакитне коло), що репрезентують обізнаність про діабет.

Читайте також:

Теги: 8 березня США жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Білого дому закликав республіканців не голосувати проти тарифів, які «забезпечили економічну та національну безпеку»
Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари
12 лютого, 06:59
Мексика та Канада отримали звільнення від 10% мита США
Мексика та Канада отримали звільнення від 10% мита США
21 лютого, 07:53
Американський лідер стверджував, що його промова буде довгою
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
24 лютого, 10:43
Американський лідер заявив, що США отримали понад 80 млн барелів нафти
Глава Білого дому розповів, скільки нафти Сполучені Штати отримали від Венесуели
25 лютого, 07:14
На шиї Дональда Трампа помітили червону пляму
Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)
3 березня, 18:18
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
3 березня, 10:27
США прискорюють виробництво ракет Tomahawk після нових бойових операцій
США зіткнулися з браком ракет після операції проти Ірану
4 березня, 10:17
Зенітна ракета PAC-3 комплексу Patriot
Reuters: ракети Patriot можуть піти на Близький Схід замість України
Вчора, 01:42
Карлсон назвав рішення Трампа атакувати Іран «абсолютно огидним і злим»
Трамп вигнав Такера Карлсона з руху MAGA за критику ударів по Ірану
Сьогодні, 11:35

Життя

Вісім найвпливовіших жінок світу стали прототипами ляльок Барбі (фото)
Вісім найвпливовіших жінок світу стали прототипами ляльок Барбі (фото)
«Нова пошта» звільнила працівника, який висміював клієнтів через українську мову
«Нова пошта» звільнила працівника, який висміював клієнтів через українську мову
Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну
Професор Київської школи економіки опублікував у науковому журналі статтю про фейкову країну
Українці розкритикували посла Ольгу Селих через її вбрання на іфтарі в Саудівській Аравії
Українці розкритикували посла Ольгу Селих через її вбрання на іфтарі в Саудівській Аравії
Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua