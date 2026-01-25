Російський удар по «Рошену» у Києві. Власник повідомив нові деталі

Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала кондитерська фабрика Roshen

Точна кількість постраждалих працівників наразі не розголошується

У ніч проти 24 січня російські окупанти атакували столицю ударними дронами та ракетами різних типів. Однією з ціллю атаки ворога стала кондитерська фабрика Roshen, що у Голосіївському районі Києва. Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, який раніше був бенефіціарним власником компанії Roshen, повідомив нові подробиці атаки на фабрику, пише «Главком».

Як зазначив п'ятий президент, росіяни вдарили в одну точку двічі, через що будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Внаслідок ворожої атаки загинула працівниця підприємства.

За повідомленням Порошенка, також постраждало багато людей, серед яких – двоє у тяжкому стані. Водночас не повідомляється, скільки саме працівників отримали поранення.

«Йдеться не про військову базу і не про стратегічний об’єкт. Йдеться про цивільну фабрику. Про робоче місце. Про людину, яка не мала гинути», – написав він.

Що відомо про кондитерську фабрику Roshen

За підсумками 2025 року Roshen посідає 27 місце у світовому рейтингу виробників кондитерських виробів.

Корпорація об’єднує виробничі майданчики в Україні та країнах ЄС. В Україні до структури Roshen входять Київська кондитерська фабрика, Кременчуцька фабрика, дві фабрики у Вінниці, Вінницький молочний завод, а також бісквітний комплекс у Бориспіль.

За кордоном компанія володіє фабриками у Клайпеда (Литва) та Bonbonetti Choco в Угорщині. Виробничу діяльність фабрики у Липецьку (РФ) було повністю зупинено з 1 квітня 2017 року.

Загалом Roshen виготовляє близько 320 найменувань кондитерської продукції, а річний обсяг виробництва становить приблизно 300 тисяч тонн.

Окремим напрямом є роздрібна торгівля: мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 торгових точок у різних регіонах. Перший магазин відкрився у 2009 році в Києві.

Кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»» є Олексій Порошенко – син п’ятого президента України Петро Порошенко, нині народного депутата та лідера партії «Європейська солідарність».

Як повідомлялось, підприємство зазнало пошкоджень через російський обстріл. На кадрах видно пошкоджений фасад будівлі, вибиті вікна та зруйнований дах