«Нова пошта» звільнила працівника, який висміював клієнтів через українську мову

Соцмережі закликали «Нову пошту» звільнити свого працівника

«Нова пошта» відреагувала на критику свого працівника у мережі. Блогер публікував у мережі відео з жартами про клієнтів, які просять обслуговувати їх українською мовою, що обурило користувачів. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Нової пошти.

Після низки коментарів із критикою відеороликів працівника «Нової пошти» та закликами вирішити це питання, компанія його звільнила. «Добрий день! Ми знайомі з ситуацією, співробітник вже не працює. Дякуємо за пильність», – написали в компанії.

Під іншими дописами у соцмережі threads «Нова пошта» також реагувала та повідомляла про усунення від роботи свого працівника-блогера: «Доброго ранку! Працівника вже звільнено».

Напередодні мережею поширилося відео, де працівник, на ім’я Роман, висміює клієнтів, які просять обслуговувати їх українською мовою та питають, чому працівник пошти не відповідає їм державною мовою.

«Хочеться блювати від того, як зневажають українців просто за те, що вони хочуть отримувати послуги державною мовою, що гарантовано законом України».

«Це дно. Нікчема, що працює на вас, у вашій формі з вашим логотипом, у вашому приміщенні висміює та зневажає конституційне право, за яке сотні тисяч кращих синів України щодня б'ються насмерть. Я вимагаю негайної реакції».

«Мені абсолютно ок, коли мені час від часу надають послуги російською. В мене була тренерка, яка говорить російською. Регулярно трапляються офіціанти, касири. Але коли людина висміює бажання чути державну мову це не ок».

До слова, відео, яке стало приводом для обговорення, зникло з акаунту Романа та мережі.

