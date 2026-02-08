Головна Світ Політика
Російська влада ініціює «націоналізацію» Дня святого Валентина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російська влада ініціює «націоналізацію» Дня святого Валентина
14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть відмовитися від згадок про святого Валентина, історію якого вважають «неоднозначною»

В Держдумі РФ виступили з ініціативою «перепрофілювати» День святого Валентина, замінивши його на свято, що відповідає «традиційним цінностям». Про це пише «Главком».

Депутатка Тетяна Буцька в коментарі ТАСС запропонувала змінити назву 14 лютого. Серед обговорюваних варіантів – День любові або навіть День плюшевої іграшки.

За словами посадовиці, це дозволить відмовитися від згадок про святого Валентина, історію якого в РФ називають «неоднозначною».

«Не згадуючи Валентина з його неоднозначною історією зробити святом тих, для кого слова «любов», «сім'я», «діти» – найважливіші в житті», – пояснила депутат.

Як відомо, у РФ стрімко погіршується демографічна ситуація. Це відбувається на тлі прискорення старіння суспільства. 

За даними української розвідки, частка населення РФ віком 0–35 років скоротилася з 55% у 1990 році і до 40% у 2025-му. Причому після 2020 року темпи цього падіння помітно прискорилися.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) повідомляє про чергову хвилю ідеологічних маніпуляцій у російській освіті. У 2026 році в РФ готують до випуску оновлені підручники з історії: друге видання для 5-9 класів та вже третє – для старшої школи. Приводом став шквал критики від самих російських учителів, які знайшли в попередніх версіях сотні фактичних помилок та суперечностей. 

За даними розвідки, кількість критичних зауважень від педагогів стала безпрецедентною. Деякі вчителі надсилали цілі стоси правок до кожного розділу. Проблема не лише в ідеології, а й у банальній неписьменності авторів: підручники містять суперечливі дати, вигадані факти та логічні провали. Проте в оновлених версіях наукова точність знову поступаться місцем «державній доцільності».

