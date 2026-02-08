14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих

Росіяни хочуть відмовитися від згадок про святого Валентина, історію якого вважають «неоднозначною»

В Держдумі РФ виступили з ініціативою «перепрофілювати» День святого Валентина, замінивши його на свято, що відповідає «традиційним цінностям». Про це пише «Главком».

Депутатка Тетяна Буцька в коментарі ТАСС запропонувала змінити назву 14 лютого. Серед обговорюваних варіантів – День любові або навіть День плюшевої іграшки.

За словами посадовиці, це дозволить відмовитися від згадок про святого Валентина, історію якого в РФ називають «неоднозначною».

«Не згадуючи Валентина з його неоднозначною історією зробити святом тих, для кого слова «любов», «сім'я», «діти» – найважливіші в житті», – пояснила депутат.

Як відомо, у РФ стрімко погіршується демографічна ситуація. Це відбувається на тлі прискорення старіння суспільства.

За даними української розвідки, частка населення РФ віком 0–35 років скоротилася з 55% у 1990 році і до 40% у 2025-му. Причому після 2020 року темпи цього падіння помітно прискорилися.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) повідомляє про чергову хвилю ідеологічних маніпуляцій у російській освіті. У 2026 році в РФ готують до випуску оновлені підручники з історії: друге видання для 5-9 класів та вже третє – для старшої школи. Приводом став шквал критики від самих російських учителів, які знайшли в попередніх версіях сотні фактичних помилок та суперечностей.

За даними розвідки, кількість критичних зауважень від педагогів стала безпрецедентною. Деякі вчителі надсилали цілі стоси правок до кожного розділу. Проблема не лише в ідеології, а й у банальній неписьменності авторів: підручники містять суперечливі дати, вигадані факти та логічні провали. Проте в оновлених версіях наукова точність знову поступаться місцем «державній доцільності».