Українці розкритикували посла Ольгу Селих через її вбрання на іфтарі в Саудівській Аравії

Юлія Відміцька
Посол України в Оман Ольга Селих прийшла на іфтар в штанях
колаж: glavcom.ua

Деякі користувачі стали на захист посла Ольги Селих

Посол України в Султанаті Оман Ольга Селих потрапила в скандал через своє вбрання, у якому вона з’явилася на іфтарі. Українці розкритикували посадовицю в соцмережах через її зовнішній вигляд та невідповідність дрескоду під час офіційного заходу в Саудівській Аравії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Посольства України в Омані.

Посол Ольга Селих прийшла в незвичайному вбрані на зустріч із послом Королівства Саудівської Аравії. Українка відвідала не просто офіційний захід, а іфтар. Це традиційний захід, де вечеряють у місяць Рамадану. На іфтар посол прийшла в білих обтислих штанах, білій кофтині із золотою накидкою.

фото: Посольство України в Омані

Свій образ посадовиця доповнила зачіскою з розплетеним волоссям та макіяжем із червоною помадою. Такий зовнішній вигляд не оцінили українці. Користувачі залишили безліч коментарів під дописами про вбрання Ольги Селих.

фото: Посольство України в Омані
  • «Пані послиця знає щось про діловий стиль одягу»?
  • «А чому пані посол у трекошках на офіційному заході? Міністерство закордонних справ України може дипломатичний етикет проговорите з мадам? Чи голові осбб можна й  у такому вигляді?»
фото: скриншот/Facebook
  • «Бачу тут уже в коментах «жінка в сторону іншої жінки». Мабуть, є недолугі, яким треба пояснити, чому це не ок: Посол має знати, поважати та пристосовуватись до культури, традицій та порядку країни, в якій він служить».
  • «А чому пані Посол на такій відповідальній зустрічі майже гола? Що нема кому цій пані пояснити, що вона Україну, не своє тіло представляє? Вибачте стидно!»
фото: скриншот/Facebook

Окремо образ посла Ольги Селих прокоментував політолог Віктор Уколов. За його словами, образ посла був порушенням дрескоду та не відповідав рекомендаціям одягу для дипломатів. «Оманці (точніше саудити, які її запросили) мабуть були шоковані, бо ж запросили її на іфтар – вечерю після дня посту й молитви під час Рамадану. Звичайно, це дике порушення всіх правил і навіть виклик. Але чого ж ми хотіли – ця ефектна жінка ніколи не була дипломатом», – написав політолог.

фото: скриншот/Facebook

Дехто з користувачів навіть припустив, що посол прибула іфтар у штанях, у яких вона раніше позувала біля верблюдів на початку року. «Ольга Селих жінка дуже практична. В одних і тих же штанях і до верблюдів сходила погладила, а через тиждень-другий – і на урочистий прийом до султанату завітала. А ви сваритесь», – написала авторка допису.

До слова цими фото посол ділилася на своїй сторінці у Facebook. На інших світлинах зі своїх зустрічей Ольга Селих частіше з’являється в різноманітних сукнях та більш відповідних образах та одязі. Тому деякі користувачі в соцмережі Threads стали на захист посла, зауваживши, що більшість її образів були «пристойними», а цього разу вона просто обрала невдале вбрання.

фото: скриншот Threads

Нагадаємо, новим надзвичайним і повноважним послом України в Султанаті Оман стала Ольга Селих. Відповідний указ президента України Володимира Зеленського з'явився на сайті глави держави у понеділок, 21 липня 2025 року. Користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність дипломатичного досвіду в Ольги Селих, натомість нова пані посол «пообіцяла стати тією силою, яка працює на перемогу України». 

Ольга Селих родом з Волині та має досвід роботи на керівних посадах. Серед її попередніх позицій – керівниця ОСН «БК «Величний Поділ», віцепрезидентка по роботі з державними органами та бізнесом в громадській організації «Ділові Українські Жінки», а також голова правління в ОСББ «Ліберті Люкс».

