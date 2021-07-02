Бывшая супруга Джонни Деппа стала мамой

Звезда поделилась первым фото дочери

35-летняя актриса Эмбер Херд поделилась в соцсетях радостной новостью: на свет появилась ее дочь — Уна Пейдж Херд. Малышка родилась 8 апреля с помощью суррогатного материнства. Как сообщили друзья актрисы порталу PageSix, некоторое время назад врачи сказали Эмбер, что она не сможет самостоятельно стать матерью.

По словам Херд, о новом этапе в жизни она задумалась четыре года назад и решила взять судьбу в свои руки. Молодая мама добавила, что надеется на понимание со стороны общества, где подобные решения женщин давно должны стать нормой.

instagram.com/amberheard/

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.