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    Бывшая супруга Джонни Деппа стала мамой

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    35-летняя актриса Эмбер Херд - Бывшая супруга Джонни Деппа стала мамой
    35-летняя актриса Эмбер Херд
    instagram.com/amberheard/

    Звезда поделилась первым фото дочери

    35-летняя актриса Эмбер Херд поделилась в соцсетях радостной новостью: на свет появилась ее дочь — Уна Пейдж Херд. Малышка родилась 8 апреля с помощью суррогатного материнства. Как сообщили друзья актрисы порталу PageSix, некоторое время назад врачи сказали Эмбер, что она не сможет самостоятельно стать матерью.

    По словам Херд, о новом этапе в жизни она задумалась четыре года назад и решила взять судьбу в свои руки. Молодая мама добавила, что надеется на понимание со стороны общества, где подобные решения женщин давно должны стать нормой.

    instagram.com/amberheard/
    instagram.com/amberheard/

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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    Бывшая супруга Джонни Деппа стала мамой