Майкл Корс показал квартиру в Нью-Йорке, в которой живет с мужем



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Майкл Корс

Майкл Корс устроил экскурсию по своим нью-йоркским апартаментам, в которых живет с супругом Лансом Лепером, для американского интерьерного журнала Architectural Digest

Несмотря на большие площади, каждый метр квартиры дизайнера говорит об их с мужем увлечениях и пристрастиях.

Так, например, во всех комнатах расставлены различные чаши, базы, корзины — они как-бы связывают все комнаты, несмотря на то, что они отличаются по стилю. Также на виду у дизайнера всегда любимые книги (и особенно фотоальбомы), а также фотографии, которые он коллекционирует уже много лет.

Например в коридоре ведущем из гостевой части квартиры в хозяйскую, весит фотопортрет Элизабет Тейлор, подписанный ею лично. Еще в «списке» особых памятных вещей в этой квартире — заметки Джеки Кеннеди о ее стиле и старинный сундук Louis Vuitton без монограмм, который Кору подарили после семи лет работы в Celine.

Дизайнер и его муж совместили в квартире стиль, элегантность, свое «я» и даже природу — в центре Нью-Йорка они выращивают на террасе клубнику.

Джерело: graziamagazine.ru