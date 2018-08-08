Сценарист новой «Баффи» ответила на критику фанатов оригинального сериала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Далеко не все в восторге от того, что Джосс Уидон, создатель оригинальной «Баффи – истребительницы вампиров», решил снять новую версию сериала, теперь уже с темнокожей героиней в главной роли

На критику фанатов оригинального сериала ответила сценаристка новой «Баффи» – Моника Овусу-Брин.

«Баффи – истребительница вампиров» – это мои «Звездные войны», – написала Моника в своем обращении к поклонникам оригинального сериала. – До того, как стать сценаристом, я была фанатом. На протяжении 7 сезонов я следила за тем, как Баффи Саммерс растет, влюбляется, лишается любви. Я смотрела, как она сражается, борется, побеждает».

«Есть только одна Баффи. Один Ксандер, один Спайк, один Ангел, одна Уиллоу… Их невозможно заменить. Замечательный, невероятный сериал Джосса Уидона повторить, воссоздать невозможно. Я не стала бы и пытаться. Но прошло уже 20 лет, и мир кажется еще страшнее. Так что, возможно, настало время для новой Истребительницы… и это все, что я могу сказать».

Джерело: popcornnews