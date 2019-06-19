Меган Маркл и принц Гарри раскрыли «интимные моменты» своей свадьбы



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion-Media

В Британии открылась выставка, посвященная свадьбе герцогов Сассекских. Теперь каждый поклонник монаршей семьи может узнать новые факты о торжестве.

В Холирудском дворце в Шотландии открылась экспозиция под названием «Королевская свадьба: герцог и герцогиня Сассекские». Каждому посетителю резиденции будет предложен аудиогид с официальными комментариями Меган Маркл и принца Гарри. В нем пара рассказала о кропотливой подготовке к свадьбе — они раскрыли ранее неизвестные подробности торжества.

Например, Гарри попросил разрешения у королевы Елизаветы II, чтобы надеть униформу представителей гвардейской кавалерии.

«Я попросил разрешения у бабушки, чтобы надеть униформу представителей гвардейской кавалерии Британской армии. Это один из любимых моих костюмов. И мне очень повезло, что я смог надеть его в столь важный день», — рассказал Гарри.

Меган призналась, что распланировать торжество было непросто: «Мы планировали свадьбу до самых мелких деталей, и понимали, насколько это будет масштабным событием. Мы руководствовались нашими персональными, интимными моментами».

Герцоги Сассекские поженились в мае 2018 года. Через год после торжества у пары родился первенец, которого родители назвали Арчи.

Джерело: graziamagazine.ru