Меган Маркл мечтает переехать в Лос-Анджелес после рождения малыша



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Меган Маркл instagram.com/kensingtonroyal

37-летняя Меган Маркл со дня на день родит первенца принцу Гарри

Герцогиня Сассекская уже начала строить планы на будущее.

После родов Меган и Гарри планируют купить недвижимость в Калифорнии. Семейная пара уже занялась поиском особняка в Лос-Анджелесе, ведь именно в этом городе прошло детство будущей мамы.

Друг бывшей американской актрисы признался в интервью The Sun, что Меган всегда хотела обосноваться в Лос-Анджелесе, ведь она «настоящая калифорнийская девчонка». Более того, в Америке к семейству будет приковано гораздо меньше внимания, чем в Великобритании.

Рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри с нетерпением ожидают поклонники звездной пары. Букингемский дворец известил, что о начале родов у герцогини будет сообщено официально.

Джерело: graziamagazine.ru