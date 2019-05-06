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    Жизнь

    Меган Маркл мечтает переехать в Лос-Анджелес после рождения малыша

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    Меган Маркл - Меган Маркл мечтает переехать в Лос-Анджелес после рождения малыша
    Меган Маркл
    instagram.com/kensingtonroyal

    37-летняя Меган Маркл со дня на день родит первенца принцу Гарри

    Герцогиня Сассекская уже начала строить планы на будущее.

    После родов Меган и Гарри планируют купить недвижимость в Калифорнии. Семейная пара уже занялась поиском особняка в Лос-Анджелесе, ведь именно в этом городе прошло детство будущей мамы.

    Друг бывшей американской актрисы признался в интервью The Sun, что Меган всегда хотела обосноваться в Лос-Анджелесе, ведь она «настоящая калифорнийская девчонка». Более того, в Америке к семейству будет приковано гораздо меньше внимания, чем в Великобритании.

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    Меган Маркл мечтает переехать в Лос-Анджелес после рождения малыша
    Меган Маркл мечтает переехать в Лос-Анджелес после рождения малыша
    Меган Маркл мечтает переехать в Лос-Анджелес после рождения малыша
    instagram.com/kensingtonroyal

    Рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри с нетерпением ожидают поклонники звездной пары. Букингемский дворец известил, что о начале родов у герцогини будет сообщено официально.

    Джерело: graziamagazine.ru

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