Меган Маркл мечтает переехать в Лос-Анджелес после рождения малыша
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Розсилка
37-летняя Меган Маркл со дня на день родит первенца принцу Гарри
Герцогиня Сассекская уже начала строить планы на будущее.
После родов Меган и Гарри планируют купить недвижимость в Калифорнии. Семейная пара уже занялась поиском особняка в Лос-Анджелесе, ведь именно в этом городе прошло детство будущей мамы.
Друг бывшей американской актрисы признался в интервью The Sun, что Меган всегда хотела обосноваться в Лос-Анджелесе, ведь она «настоящая калифорнийская девчонка». Более того, в Америке к семейству будет приковано гораздо меньше внимания, чем в Великобритании.
Рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри с нетерпением ожидают поклонники звездной пары. Букингемский дворец известил, что о начале родов у герцогини будет сообщено официально.
Джерело: graziamagazine.ru