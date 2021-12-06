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    Мендель засветила на фото руку мужчины и намекнула на отношения

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    Юлия Мендель - Мендель засветила на фото руку мужчины и намекнула на отношения
    Юлия Мендель
    instagram.com/iuliia_mendel/

    Девушка снялась в объятиях мужчины

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором запечатлена в белом топе на тонких бретелях, с наброшенным на одно плечо пиджаком, в объятиях мужчины.

    «Мы тут фотосессию устроили», – написала она.

    instagram.com/iuliia_mendel/
    instagram.com/iuliia_mendel/

    Лицо спутника Мендель не показала.

    «Какой смысл прятать лицо владельца руки?», «А когда свадьба?», «Знакомая рука», - пишут в комментариях пользователи сети.

    Недавно Юлия Мендель также показала снимок с роскошным букетом.

    «Цветы? А за что? - Просто так! Обожаю. Главное – абсолютный сюрприз», – подписала она фото.

    instagram.com/iuliia_mendel/
    instagram.com/iuliia_mendel/

    Ранее Мендель рассказала о своих «женихах» в школе и первую учительницу.

    «Первые слова и прочитанное наизусть «Светает, край неба пылает» на День рождения школьной учительнице. Благодаря тебе я говорю на украинском и благодаря тебе знаю, что «Шевченко – отец нации». Без пафоса, а так, как оно есть в твоем доме и в твоем сердце», – написала в своем Инстаграме Мендель.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Юлия Мендель
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    Мендель засветила на фото руку мужчины и намекнула на отношения