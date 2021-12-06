Мендель засветила на фото руку мужчины и намекнула на отношения
Девушка снялась в объятиях мужчины
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором запечатлена в белом топе на тонких бретелях, с наброшенным на одно плечо пиджаком, в объятиях мужчины.
«Мы тут фотосессию устроили», – написала она.
Лицо спутника Мендель не показала.
«Какой смысл прятать лицо владельца руки?», «А когда свадьба?», «Знакомая рука», - пишут в комментариях пользователи сети.
Недавно Юлия Мендель также показала снимок с роскошным букетом.
«Цветы? А за что? - Просто так! Обожаю. Главное – абсолютный сюрприз», – подписала она фото.
Ранее Мендель рассказала о своих «женихах» в школе и первую учительницу.
«Первые слова и прочитанное наизусть «Светает, край неба пылает» на День рождения школьной учительнице. Благодаря тебе я говорю на украинском и благодаря тебе знаю, что «Шевченко – отец нации». Без пафоса, а так, как оно есть в твоем доме и в твоем сердце», – написала в своем Инстаграме Мендель.