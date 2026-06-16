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Мер Львова зізнався, скільки заробляє та куди витрачає зарплату

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андрій Садовий розповів про свої витрати
фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Садовий розповів, чому рідко купує собі новий одяг

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, скільки заробляє та куди витрачає зарплату мера. Цим він поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

Інтерв’юєр зазначив, що, за даними, вказаними в декларації посадовця, він отримує в середньому 100 тис. грн. Це підтвердив і сам мер.

За словами Андрія Садового, певні суми зі своєї зарплати він виділяє на окремі напрямки витрат: «10 % йде на Католицький університет, 10 % йде на університет Unbroken, а інша частина, яка залишається, – це, як правило, наприклад, чай, кава, цукерки на роботу. Приїжджає якась делегація, треба їх завести на обід. Протокол щось там може покрити, але він не може покрити всього. Тому треба з кишені витягувати кошти й це дофінансовувати».

Серед особистих потреб, Садовий витрачає гроші на покупки продуктів додому. «До хати продукти купляю. Лимони – це моє, яйця – це моє. Я люблю кожного дня зранку пити воду з лимоном. Потім люблю лимон додавати. У мене такий салат є – з буряка, з моркви. Сам собі роблю. Люблю деколи оселедець купити хороший. Теща запікає бульбу, я той оселедець із бульбою, із цибулькою», – поділився мер. Також Садовий зауважив, що не вживає алкоголь.

Мер Львова зазначив, що майже не витрачає кошти на себе. Зокрема, нового одягу він не купує. «Речі, як правило, я зараз не купляю. Я ходжу в темному. Костюмів не ношу. Маю один костюм, але він такий черговий є. Але я його фактично не вдягаю», – пояснив посадовець.

Під час розмови інтерв’юєр звернув увагу на сорочку Садового. Як виявилося, це дизайнерська річ, яку він купив за декілька тисяч гривень.

«Я за неї заплатив, може, 2 тис. грн, може, 3 тис. А що мені купувати? Взуття фірми Ікосз Луцька. Це ще з минулого року. Вони мені його продали десь за 1 200 грн. Десь так. У мене інша проблема є: я не можу дуже часто купити річ, поки мені така річ не подобається. А купити будь-що я не можу. Тому я деколи ношу речі, які вже є протерті і їх треба викинути, але я не можу їх викинути, бо вони мені подобаються. Тому я є дуже вигідний для сім’ї. До речі, ті сорочки, які я собі раніше купляв, а зараз не ношу, хлопці мої забирають. Піджаків декілька забирали моїх. Мешти мої позабирали».

Під час розповіді про свої прибутки Андрій Садовий назвав суму, яка була на його банківській картці на момент інтерв’ю. «Я думаю, там десь, напевно, 40 тис. грн лежить», – сказав посадовець.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий зізнався, скільки коштує його одяг. За словами Садового, взуття, у якому він з'явився на вулицях Львова, носить уже третій рік, тож ціни не пам’ятає. Одяг мера Львова від українського виробника.

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Теги: Андрій Садовий

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