«Це хуліганство, а не замах». Садовий розповів подробиці обливання у центрі Львова

Мер Львова заявив, що невідомий вилив йому на спину відро брудної рідини

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ранковий інцидент у центрі міста, під час якого невідомий чоловік облив його невстановленою рідиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера.

За словами Садового, після інциденту він просто переодягнувся та продовжив робочий день. «Йшов зранку на роботу – підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу», – написав мер Львова.

скріншот із Facebook

Садовий наголосив, що не вважає інцидент замахом. «Це хуліганство, а не замах. Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте», – заявив він.

Мер також подякував усім, хто висловив підтримку після події. «Але за турботу – дякую. Все гаразд», – додав Садовий.

Нагадаємо, інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок у Львові. За даними поліції, перехожий зненацька підбіг до мера та облив його невстановленою рідиною. Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 46-річний львів’янин.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до п’яти років. Наразі триває досудове розслідування та слідчі дії.

