Єгор Голівець
«Це хуліганство, а не замах». Садовий розповів подробиці обливання у центрі Львова
Садовий прокоментував ранковий інцидент у центрі Львова
фото: Андрій Садовий/Facebook
Мер Львова заявив, що невідомий вилив йому на спину відро брудної рідини

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ранковий інцидент у центрі міста, під час якого невідомий чоловік облив його невстановленою рідиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера.

За словами Садового, після інциденту він просто переодягнувся та продовжив робочий день. «Йшов зранку на роботу – підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу», – написав мер Львова.

Садовий наголосив, що не вважає інцидент замахом. «Це хуліганство, а не замах. Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте», – заявив він.

Мер також подякував усім, хто висловив підтримку після події. «Але за турботу – дякую. Все гаразд», – додав Садовий.

Нагадаємо, інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок у Львові. За даними поліції, перехожий зненацька підбіг до мера та облив його невстановленою рідиною. Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 46-річний львів’янин.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до п’яти років. Наразі триває досудове розслідування та слідчі дії.

До слова, раніше міський голова Львова Андрій Садовий зізнався, скільки коштує його одяг. Він заявив, що одні зі своїх кросівок носить уже три роки.

Теги: Львів Андрій Садовий

