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Грабіжники викрали з музею на Сицилії шедеври Ренесансу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зловмисники винесли твори попри те, що вони зберігалися у добре захищеному кейсі
фото: Wikicommons

Викрадачі забрали три частини поліптиха «Сан-Грегоріо» та двосторонню ікону Антонелло да Мессіни

Зловмисники проникли до Регіонального музею Мессіни увечері 15 серпня і винесли чотири роботи одного з найвідоміших живописців Ренесансу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere della Sera.

Крадіжка сталася близько 22:00 у суботу, поки місто відпочивало на фестивалі і відзначало свято Феррагосто. Злочинці забрали три з п'яти панелей поліптиха «Сан-Грегоріо», який Антонелло да Мессіна написав у 1473 році на замовлення абатиси монастиря Санта-Марія-екстра-моенія, а також невелику двосторонню ікону: на одному боці зображено Діву Марію з немовлям і францисканцем, який молиться, на іншому – Христа в сцені Пієти. Останню роботу придбала сицилійська влада на аукціоні Christie's у 2003 році.

Грабіжники викрали з музею на Сицилії шедеври Ренесансу фото 1
фото: Wikicommons

У музеї спрацювала сигналізація, однак зловмисники діяли настільки швидко й цілеспрямовано, що встигли зникнути до прибуття поліції. Під час втечі вони загубили дві з п'яти панелей поліптиха – ці роботи знайшли вже за межами музею, на вулиці неподалік.

Директорка музею Маріса Меркурі назвала пограбування «надзвичайно серйозною втратою шедеврів». Письменниця Надія Терранова, яка мешкає у Мессіні, зауважила, що подібний злочин навряд чи можливий без спільника всередині установи – надто швидко й точно злодії зорієнтувалися серед захищених залів.

Грабіжники викрали з музею на Сицилії шедеври Ренесансу фото 2
фото: corriere.it

Слідчі аналізують записи камер спостереження та шукають сліди, які могли залишити нападники. Одна з версій – крадіжка на замовлення: продати настільки відомі роботи відкрито практично неможливо, тож поліція встановлює, хто міг бути зацікавлений у їхньому незаконному отриманні.

До наших днів дійшло лише близько 40 картин Антонелло да Мессіни, що робить кожну його роботу особливо цінною. Ще навесні пограбування могло здатися Мессіні неактуальною темою: тоді регіональна влада, навпаки, святкувала повернення іншого твору художника – «Ecce Homo», який держава викупила на аукціоні в Нью-Йорку за 14,9 млн доларів. Щоправда, рішення виставити картину не в Мессіні, а в іншому місті, тоді викликало обурення місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про інше гучне пограбування в Італії – у березні з приватного музею поблизу Парми викрали картини Ренуара, Сезанна та Матісса, які зберігали у звичайній коробці з-під телевізора. Правоохоронці повернули три викрадені полотна, а слідство вийшло на групу підозрюваних.

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Теги: Італія слідство пограбування музей мистецтво поліція злочин картина

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