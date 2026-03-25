Мер Садовий спровокував хвилю хейту після удару Росії по Львову: що сталося

Після чергової атаки російських безпілотників на Львів 25 березня міський голова Андрій Садовий вляпався у гучний скандал

Міський голова Львова Андрій Садовий одразу після ворожого обстрілу 24 березня, коли у місті ще ліквідовували наслідки влучань, у своїх соцмережах поставив під сумнів роботу захисників неба. Мер висловив невдоволення тим, що ворожі дрони змогли долетіти до житлових кварталів, і натякнув на недостатній захист міста. Його публічна критика ефективності протиповітряної оборони спровокувала миттєву реакцію військових та шквал обурення в соціальних мережах, інформує «Главком».

Що спровокувало скандал?

Мер заявив, що протиповітряна оборона спрацювала погано, оскільки дрони долетіли до міста. Цим він фактично поставив під сумнів професіоналізм військових, які захищають небо над Львовом.

Реакція Мадяра

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді жорстко відповів меру, порадивши йому «менше чесати лясами» та зосередитися на облаштуванні укриттів і допомозі фронту, а не на критиці армії.

Військовий також закликав посадовців не сіяти паніку, а зосередитися на допомозі фронту. Бровді зауважив, що жодної доби березня кількість запущених безпілотників не була меншою за сотню, а бувають дні, коли їхня кількість перевищує 400–500 одиниць, однак навіть у таких умовах військові сили знищують переважну більшість цілей.

Реакція соцмереж

Дописувачі соцмереж також відреагували на коментарі мера. Вони дорікнули Садовому в тому, що він «сидячи в кабінеті», дає оцінку надскладній роботі мобільних вогневих груп. Містян обурило те, що замість звіту про стан укриттів чи допомогу армії, мер почав шукати винних серед захисників.

Користувачі мережі також почали докоряти очільнику міста, що він використовує трагедію для політичного тиску, замість того, щоб звітувати про роботу мерії.

Після того, як хвиля хейту стала масовою, Андрій Садовий був змушений змінити риторику. Він визнав, що його реакція була «надто емоційною та некоректною».

«Главком» писав, що мер Львова Андрій Садовий визнав, що його попередні заяви щодо неефективності протиповітряної оборони після атаки на місто були некоректними. Очільник Львова публічно перепросив перед захисниками неба, наголосивши, що його реакція була продиктована емоціями від наслідків обстрілу.

Нагадаємо, кількість постраждалих від ворожої атаки у Львові зросла до 32 людей. Мер Львова Андрій Садовий повідомив оновлені дані щодо наслідків обстрілу міста після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У Галицькому районі суттєвих руйнувань зазнала пам’ятка архітектури національного значення на площі Соборній, 3, де пошкоджено 17 квартир.

Найбільш масштабні пошкодження зафіксовано у Сихівському районі, де постраждали 19 багатоповерхівок. Зокрема, у житловий будинок на проспекті Червоної Калини, де проживає понад 350 людей, зафіксовано два влучання, через що будівля залишилася без світла та газу. Загалом у районі вибито понад 1300 вікон.

Також унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці.