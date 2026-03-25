Мер Садовий спровокував хвилю хейту після удару Росії по Львову: що сталося

Після чергової атаки російських безпілотників на Львів 25 березня міський голова Андрій Садовий вляпався у гучний скандал

Міський голова Львова Андрій Садовий одразу після ворожого обстрілу 24 березня, коли у місті ще ліквідовували наслідки влучань, у своїх соцмережах поставив під сумнів роботу захисників неба. Мер висловив невдоволення тим, що ворожі дрони змогли долетіти до житлових кварталів, і натякнув на недостатній захист міста. Його публічна критика ефективності протиповітряної оборони спровокувала миттєву реакцію військових та шквал обурення в соціальних мережах, інформує «Главком».

Що спровокувало скандал?

Мер заявив, що протиповітряна оборона спрацювала погано, оскільки дрони долетіли до міста. Цим він фактично поставив під сумнів професіоналізм військових, які захищають небо над Львовом.

Реакція Мадяра

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді жорстко відповів меру, порадивши йому «менше чесати лясами» та зосередитися на облаштуванні укриттів і допомозі фронту, а не на критиці армії.

Військовий також закликав посадовців не сіяти паніку, а зосередитися на допомозі фронту. Бровді зауважив, що жодної доби березня кількість запущених безпілотників не була меншою за сотню, а бувають дні, коли їхня кількість перевищує 400–500 одиниць, однак навіть у таких умовах військові сили знищують переважну більшість цілей.

Реакція соцмереж

Дописувачі соцмереж також відреагували на коментарі мера. Вони дорікнули Садовому в тому, що він «сидячи в кабінеті», дає оцінку надскладній роботі мобільних вогневих груп. Містян обурило те, що замість звіту про стан укриттів чи допомогу армії, мер почав шукати винних серед захисників.

Користувачі мережі також почали докоряти очільнику міста, що він використовує трагедію для політичного тиску, замість того, щоб звітувати про роботу мерії.

Після того, як хвиля хейту стала масовою, Андрій Садовий був змушений змінити риторику. Він визнав, що його реакція була «надто емоційною та некоректною».

«Главком» писав, що мер Львова Андрій Садовий визнав, що його попередні заяви щодо неефективності протиповітряної оборони після атаки на місто були некоректними. Очільник Львова публічно перепросив перед захисниками неба, наголосивши, що його реакція була продиктована емоціями від наслідків обстрілу.

Нагадаємо, кількість постраждалих від ворожої атаки у Львові зросла до 32 людей. Мер Львова Андрій Садовий повідомив оновлені дані щодо наслідків обстрілу міста після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У Галицькому районі суттєвих руйнувань зазнала пам’ятка архітектури національного значення на площі Соборній, 3, де пошкоджено 17 квартир.

Найбільш масштабні пошкодження зафіксовано у Сихівському районі, де постраждали 19 багатоповерхівок. Зокрема, у житловий будинок на проспекті Червоної Калини, де проживає понад 350 людей, зафіксовано два влучання, через що будівля залишилася без світла та газу. Загалом у районі вибито понад 1300 вікон.

Також унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. 

Читайте також

Монатік опублікував фото, де його порівняли з героєм популярного мультсеріалу Губка Бобом
Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)
Сьогодні, 14:30
РФ вдарила по Львову 24 березня
Удар по Львову 24 березня: що наразі відомо про стан постраждалих
Сьогодні, 09:18
Пошкоджена будівля у Львові
Садовий розповів про наслідки ворожої атаки на Львів
Вчора, 22:40
ЮНЕСКО відправить експертів до Львова після російського удару
Україна залучила ЮНЕСКО до фіксації удару по Львову
Вчора, 21:39
Житель пошкодженого внаслідок обстрілу будинку на Сихові вивісив синьо-жовтий стяг
Львів після атаки РФ: у пошкодженому будинку чоловік вивісив український стяг
Вчора, 21:36
13 людей отримали поранення внаслідок атаки по Львову
Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові
Вчора, 18:54
Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
12 березня, 10:42
У Львові буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів
У Львові проходитимуть масштабні перевірки: деталі від СБУ
5 березня, 08:30
Частина Львова залишилася без води
Частина Львова залишилася без води
2 березня, 23:54

Події в Україні

Президент призначив нових керівників контррозвідки СБУ
Президент призначив нових керівників контррозвідки СБУ
Мер Садовий спровокував хвилю хейту після удару Росії по Львову: що сталося
Мер Садовий спровокував хвилю хейту після удару Росії по Львову: що сталося
Мар’яна Беца представлятиме Україну у Виконавчій раді ЮНЕСКО
Мар’яна Беца представлятиме Україну у Виконавчій раді ЮНЕСКО
«Реакція була емоційною та некоректною». Садовий перепросив військових за критику
«Реакція була емоційною та некоректною». Садовий перепросив військових за критику
Чи анулюють стаж за неоцифровану трудову книжку: Пенсійний фонд дав роз'яснення
Чи анулюють стаж за неоцифровану трудову книжку: Пенсійний фонд дав роз'яснення
Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах
Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
