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Міграційна служба пояснила, чому відмовила співачці Юріній у громадянстві України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Юлія Юріна вже 13 років проживає в Україні
фото з відкритих джерел

Із заявою про набуття громадянства України можуть звернутися люди, які мають визначні заслуги перед країною

Співачці Юлі Юріній, яка народилася в Російській Федерації, однак 13 років живе в Україні, відмовили в українському громадянстві на підставі закону, який ухвалили торік 20 серпня.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну міграційну службу України.

ДМСУ відреагували на інформацію про те, що екссолістка електрофолькгурту Yuko Юлія Юріна не може отримати громадянство України, а тому була вимушена поновлювати російський закордонний паспорт у посольстві в Молдові.

Як зазначила Міграційна служба, юридично у випадку Юріної головний документ для легального перебування в Україні – це закордонний паспорт РФ, на підставі якого оформлюються всі інші документи.

«20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон України № 3897-IX, який встановлює тимчасові обмеження для подання та розгляду заяв від громадян Росії для набуття громадянства України. Відповідно до цього закону, прийняття та розгляд заяв про набуття громадянства України від громадян Російської Федерації припиняється до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Це означає, що до кінця вказаного періоду громадяни РФ не можуть звертатися із заявами про набуття українського громадянства, крім окремих категорій осіб», – йдеться в повідомленні ДМСУ.

На цей час із заявою про набуття громадянства України можуть звернутися люди, які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

Таке право мають також люди, які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України.

Ще однією підставою для подання заяви на громадянство є наявність посвідки на тимчасове проживання відповідно до частини 24 статті 4 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

«Якщо особа не підпадає під ці винятки, подати заяву для набуття громадянства України наразі неможливо», – додала Державна міграційна служба.

Раніше стало відомо, що екссолістка електрофолькгурту Yuko Юлія Юріна їздила в посольство РФ у Молдові, щоб отримати новий російський закордонний паспорт, оскільки їй не дають громадянство України.

За словами співачки, їй необхідно отримати лист від Міністерства культури, «щоб довести, що я є цінною, або, як сказали в ДМС, «стратегічно важливою» людиною для України». Паралельно з цим співачка повинна скласти ще два іспити – з історії України та знання Конституції.

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Теги: Державна міграційна служба співачка громадянство росіяни

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