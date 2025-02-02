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Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло
Наслідки ракетної атаки на Полтаву
фото: ДСНС Полтавщини

Окупанти 1 лютого вбили в Полтаві двох дітей

У Полтаві внаслідок вчорашнього ракетного удару вже 12 загиблих. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайниї ситуацій.

Зазначається, що серед загиблих двоє дітей.

Ще 17 людей постраждали, серед яких четверо дітей.

Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло фото 1
Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло фото 2

Водночас під час операції врятовано 22 людини.

Роботи тривають.

Нагадаємо, з 2 по 4 лютого у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки.

До слова, вчора під час повітряної тривоги окупанти крім Полтави атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог також атакував енергетику.

Триває 1075-й день повномасштабної війни.

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Теги: Полтава війна окупанти росіяни ракета

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