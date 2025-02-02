Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло
Окупанти 1 лютого вбили в Полтаві двох дітей
У Полтаві внаслідок вчорашнього ракетного удару вже 12 загиблих. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайниї ситуацій.
Зазначається, що серед загиблих двоє дітей.
Ще 17 людей постраждали, серед яких четверо дітей.
Водночас під час операції врятовано 22 людини.
Роботи тривають.
Нагадаємо, з 2 по 4 лютого у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки.
До слова, вчора під час повітряної тривоги окупанти крім Полтави атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.
На Полтавщині ворог також атакував енергетику.
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