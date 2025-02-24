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На Київщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Київщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки (фото)
Рятувальники ліквідували загоряння на місці падіння уламків у Київській області
фото: ДСНС

Цієї ночі ворожі дрони атакували Київську область

У ніч проти 24 лютого російські дрони вчергове атакували Київську область. У Броварському районі уламки ворожого безпілотника влучили у недобудовану багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Броварському районі уламки ворожого безпілотника влучили у недобудовану багатоповерхівку
У Броварському районі уламки ворожого безпілотника влучили у недобудовану багатоповерхівку
фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Київщині. Повідомляється, що вночі на Броварщині уламки ворожого БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок. Внаслідок падіння уламків сталась пожежа на 23-му поверсі багатоповерхівки.

Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Вогонь охопив 23-й поверх багатоповерхівки у Броварському районі
Вогонь охопив 23-й поверх багатоповерхівки у Броварському районі
фото: ДСНС

У ДСНС додали, що 51-річний охоронець житлового комплексу зазнав гострої реакції на стрес, медики надали йому необхідну допомогу.

Зауважимо, що цієї ночі росіяни вчергове атакували столицю ударними дронами. У Деснянському районі Києва на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону. На місце падіння уламків ворожого безпілотника відправились екстрені служби. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

Під ранок 24 лютого ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. За попередніми даними, ніхто не постраждав. 

Також у ніч проти 23 лютого російські терористи вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. 

Тієї ж ночі росіяни також атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.

У Кривому Розі є загиблі внаслідок ракетної атаки.

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Теги: пожежа обстріл рятувальники ворог росіяни

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