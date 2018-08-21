Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера



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Мила Кунис и Эштон Катчер

В семье знаменитостей не все так гладко

Хотя в последних интервью Мила Кунис рассказывала, что с каждым годом ее чувства к супругу, актеру Эштону Катчеру, только крепнут, инсайдеры уверены — в браке знаменитостей не все идеально.

Приближенный к паре источник рассказал прессе, что Эштон очень хочет стать отцом в третий раз, а Кунис против этого. Что не удивительно, учитывая, как ее истощили первая и вторая беременности.

«Желание Эштона увеличить семью стало причиной напряженных отношений с Милой. Их брак переживает кризис», — считает инсайдер.

Звездные родители пока не комментируют эти слухи. Напомним, актеры вместе уже более трех лет. Они воспитывают дочь Уайтт и сына Димитрия.





Джерело: graziamagazine.ru