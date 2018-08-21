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    Жизнь

    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера

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    Мила Кунис и Эштон Катчер - Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера
    Мила Кунис и Эштон Катчер

    В семье знаменитостей не все так гладко

    Хотя в последних интервью Мила Кунис рассказывала, что с каждым годом ее чувства к супругу, актеру Эштону Катчеру, только крепнут, инсайдеры уверены — в браке знаменитостей не все идеально.

    Приближенный к паре источник рассказал прессе, что Эштон очень хочет стать отцом в третий раз, а Кунис против этого. Что не удивительно, учитывая, как ее истощили первая и вторая беременности.

    «Желание Эштона увеличить семью стало причиной напряженных отношений с Милой. Их брак переживает кризис», — считает инсайдер.

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    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера
    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера
    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера
    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера
    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера
    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера
    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера
    Мила Кунис не хочет третьего ребенка от Эштона Катчера

    Звездные родители пока не комментируют эти слухи. Напомним, актеры вместе уже более трех лет. Они воспитывают дочь Уайтт и сына Димитрия.


    Джерело: graziamagazine.ru

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