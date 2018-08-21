Юрий Горбунов снялся в трогательной фотосессии с сыном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрий Горбунов

Украинский ведущий и заботливый отец украсил обложку глянца

Полтора года назад Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая стали родителями – у пары родился сын Иван.Несмотря на то, что все это время звездные ведущие практически не показывали своего сына журналистам, сегодня поклонники смогут увидеть малыша на обложке глянца.

По словам Юрия Горбунова, папа просто обязан уделять максимум внимания ребенку, даже если на работе он очень занят.

«Если папа и мама принимали участие в создании ребенка, несмотря на то, что рожала его мама, без папы ничего бы не было. Поэтому они должны одинаково уделять внимание – однозначно, тем более когда это мальчик», – отметил Юрий Горбунов в интервью журналу Viva.





Также Юрий советует всем будущим папам присутствовать на родах – так они больше проникаются рождением ребенка и понимают, что пережила жена.

«Когда мужчина ждет в приемной, а потом ему выносят ребенка: «Вот, это ваше», и он не видел всего процесса, не видел, что происходит и что проживает женщина, – это одно, а когда он все видел – это совершенно другая история. Потом ты женщине многое прощаешь, ведь помнишь, через что она прошла»,– рассуждает Юрий Горбунов.