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У Києві біля залізничного вокзалу чоловік поранив ножем перехожих

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві біля залізничного вокзалу чоловік поранив ножем перехожих
Чоловік поранив ножем перехожих під час конфлікту
фото з відкритих джерел

Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину та вилучили ніж

У Києві біля залізничного вокзалу 36-річний чоловік поранив ножем перехожих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, між підозрюваним та двома перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів.

Інформацію про інцидент поліція отримали вчора, 24 березня, о 22:00.

Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину та вилучили ніж. Двох потерпілих чоловіків з ножовими пораненнями госпіталізовано до лікарні.

«Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Всі обставини з’ясовуються», – йдеться у повідомленні поліції.

Раніше ми писали, що У Києві викрито угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в «реабілітаційний центр», де змушували працювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба поліції Києва.

За словами правоохоронців, організував злочинну діяльність 45-річний уродженець Дніпропетровської області, який орендував у одному з селищ Київської області приватний будинок. Він долучив до співпраці своїх товаришів – чоловіка та жінку, які підшукували на місцевих залізничних вокзалах громадян, що перебувають у скрутному становищі, та пропонували їм лікування у «реабілітаційному центрі», обіцяючи житло, харчування, а також лікування від алкогольної та наркотичної залежності.

Нагадаємо, правоохоронці у Києві викрили діяльність нічного клубу, який підозрюється у продажу наркотиків, шантажі клієнтів через приховану відеозйомку та використанні співробітників муніципальної охорони для забезпечення незаконної діяльності. Повідомляється, що оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Теги: кримінал Київ конфлікт чоловік поліція

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