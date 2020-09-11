Дуа Липа в бикини продемонстрировала выдающиеся формы (фото)



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Певица Дуа Липа instagram.com/dualipa/

Девушку обругали в сети

Популярная британская певица и модель Дуа Липа показала новые фотографии, на которых она запечатлена в купальнике, в результате чего подверглась критике в сети. Кадры появились в ее Instagram.

На размещенных снимках 25-летняя исполнительница позирует в нескольких локациях. Так, на одном из фото она снимает себя в зеркало в бикини оранжевого цвета и желтых солнцезащитных очках. На другом — Липа запечатлена во время плавания в бассейне вместе с подругой. Известно, что знаменитость отдыхала в компании друзей в Палм-Спрингс, Калифорния. «Чертовски хорошее время», — подписала она пост, который набрал почти три миллиона лайков.

Поклонники обругали певицу в комментариях за несоблюдение мер безопасности во время пандемии коронавируса. «Я бы хотела, чтобы люди оставались дома», «Может, тебе не стоит тусоваться посреди пандемии?», «COVID-19!», «Ребят, вы забыли, что последние шесть месяцев мы находимся в эпицентре пандемии?» — высказывались они.

Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.