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    Шоу-биз

    Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов

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    <p>28-летняя звезда Селена Гомес стала героиней эффектной фотосъемки</p> <div></div> - Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов

    28-летняя звезда Селена Гомес стала героиней эффектной фотосъемки

    instagram.com/selenagomez/

    Звезда примерила провокационные наряды

    28-летняя поп-звезда Селена Гомес предстала в экстравагантном кроп-топе с рукавами-фонариками. Сексуальный верх Селена «подружила» с короткими шортиками. Певица приняла игривую позу на лестнице, застенчиво опустив глаза в пол.

    Бывшую возлюбленную Джастина Бибера также запечатлели в эротичном бюстгальтере. Фасон лифа подчеркнул роскошную грудь Гомес. К нижнему белью для артистки подобрали две куртки – джинсовую и со стразами.

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    Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов
    Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов
    Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов
    Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов
    Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов
    Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов
    Селена Гомес с экстремальным декольте разгорячила фанатов
    instagram.com/selenagomez/

    Поклонники высоко оценили фотографии Селены. «Без ума от тебя!», «Королева», «Выглядишь изумительно», «Дикая сексуальность», «Скорее бы тебе встретился идеальный мужчина!», «Потрясающий стиль», «Женщина мечты», «Самая красивое создание на этой планете», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Дождливый в день в Нью-Йорке» также дала откровенное интервью для модного журнала. Гомес рассказала о пикантном нюансе своей популярности. Девушка призналась, что в первые годы музыкальной карьеры продюсеры вынуждали ее быть чрезмерно сексуальной.

    «Я делала вещи, которые не были моей инициативой. Во время съемки обложки для альбома Revival я чувствовала давление со стороны. Мне нужно было выглядеть взрослее, показывать свое тело… Но на самом деле я не такая», - процитировали Селену в Allure.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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