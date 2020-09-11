Слава «НеАнгел» Каминская озадачила сеть страстными объятиями с Винником (фото)
Певица Слава Каминская
Певица призвала всех не стесняться своих чувств
Певица Слава Каминская из группы «НеАнгелы» в своем Инстаграме поделилась закулисными кадрами с эфира. Так, на одном из фото она позирует в объятиях одного из секс-символов проекта Олега Винника, при этом оба артиста в своих нарядах для выступления.
На певице - серебристое короткое платье с бахромой и глубоким декольте, а кумир миллионов «волчиц» одет в черную полурасстегнутую рубашку и кожаные брюки.
«К этому фото не нужны слова», - прокомментировала Каминская.
Жаркий снимок вызвал бурные обсуждения в комментариях.
«Волчицы уже плетут куклы вуду. Ну, оч.красивые», «Волчицы воют над фото», «Какие красивые!!!», - комментируют фото пользователи сети.
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