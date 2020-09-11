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    Шоу-биз

    Слава «НеАнгел» Каминская озадачила сеть страстными объятиями с Винником (фото)

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    <p>Певица Слава Каминская</p> - Слава «НеАнгел» Каминская озадачила сеть страстными объятиями с Винником (фото)

    Певица Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka/

    Певица призвала всех не стесняться своих чувств

    Певица Слава Каминская из группы «НеАнгелы» в своем Инстаграме поделилась закулисными кадрами с эфира. Так, на одном из фото она позирует в объятиях одного из секс-символов проекта Олега Винника, при этом оба артиста в своих нарядах для выступления.

    На певице - серебристое короткое платье с бахромой и глубоким декольте, а кумир миллионов «волчиц» одет в черную полурасстегнутую рубашку и кожаные брюки.

    «К этому фото не нужны слова», - прокомментировала Каминская.

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    Слава «НеАнгел» Каминская озадачила сеть страстными объятиями с Винником (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская озадачила сеть страстными объятиями с Винником (фото)
    Слава «НеАнгел» Каминская озадачила сеть страстными объятиями с Винником (фото)
    instagram.com/babaslavka/

    Жаркий снимок вызвал бурные обсуждения в комментариях.

    «Волчицы уже плетут куклы вуду. Ну, оч.красивые», «Волчицы воют над фото», «Какие красивые!!!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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