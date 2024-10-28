Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу

«Росія за всіма ознаками здійснюють діяльність у світовому масштабі, яку інакше як спонсорство тероризму не назвати»

Цього тижня була цікава новина про те, що Росія забезпечувала терористичні угруповання єменських хуситів супутниковими даними для наведення ракет і ударних безпілотників на судна у Червоному морі. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням одразу на три джерела.

Як зазначається, таким чином, Росія допомагала проіранському угрупованню атакувати «головну артерію світової торгівлі», а також посилити дестабілізацію регіону.

Ще одна «свіжа» новина. У Польщі затримано диверсантів, підозрюваних у зв'язках із РФ.

За даними польських правоохоронців, пов'язана з російськими спецслужбами група відправляла посилки з вибуховими речовинами Європою, Великою Британією, а також тестувала доставку таких вантажів до США і Канади.

«Головними цілями стали цивільні об'єкти, зокрема склади і великі магазини, а основним методом – підпали. Особи, які виконували завдання російських спецслужб, займалися, зокрема, розповсюдженням у Європі кур'єрських посилок із закамуфльованими запальними речовинами, які підпалювали годинниковий механізм під час транспортування», – повідомляє польська прокуратура.

Отже, Росія за всіма ознаками здійснюють діяльність у світовому масштабі, яку інакше як спонсорство тероризму не назвати. Почалося активне використання росіянами відверто-терористичних методів саме з України. За час війни вони використали абсолютно все, що лише може робити терорист.

Невибіркові обстріли мирних міст, свідоме знищення медичних об'єктів (включно з найбільшою дитячою лікарнею). Показові вбивства на камеру. Атака цивільних суден з метою залякування. Знищення енергетичної та будь-якої іншої інфраструктури з метою психологічного тиску на цивільне населення. Усі це бачили і знають. Не треба думати, що росіяни, використовуючи як засіб тероризму ракети та бомби, уникають і «класичного» тероризму.

Нещодавно СБУ та Нацполіція за результатами спецоперації затримали двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць української столиці. Мета – велика кількість жертв серед мирного населення. І подібних прикладів – дуже багато, просто на тлі щоденного шахедного та ракетно-бомбового терору вони «губляться».

Але коли Україна справедливо вимагала від США визнання Росії – державою спонсором-тероризму, у відповідь лише лунала купа контраргументів: «це небезпечно, розривати з ядерною державою», «це не буде ефективно», «це може зашкодити єдності Заходу», «це не на часі» і т.д.

Очевидно, США та їхні союзники тривалий час вважали, що можуть обмежити «зону російського тероризму» лише Україною. Мовляв, нехай там «відриваються», аби до нас не лізли, і якщо ми будемо це росіянам демонструвати, ті обмежаться терором українців. Але вийшло, зрозуміло, все зовсім не так.

Російський глобальний тероризм лише наростає. Росіяни зрозуміли дві прості речі: це безкарно, це ефективно. Російський державний тероризм – це уже потужний політичний аргумент. Наприклад, він активно використовувався на виборах у Грузії, де правляча проросійська партія активно використовувала у політичній рекламі зображення знищених українських міст.

Мовляв, голосуйте за нас, якщо не хочете такого. І це працює, бо тероризм, загалом, це дуже ефективна річ. Страх – це дуже потужний аргумент, і терористи це знають. Тому з тероризмом, начебто, борються.

Принаймні, Захід дуже довго декларував війну з тероризмом, заради чого навіть висаджував експедиційні війська у віддалених Афганістані та Іракові. Але, як виявилося, є один тероризм, який має залишатися повністю безкарним – це найнахабніший, найбезсоромніший та найстрашніший тероризм. Російський державний тероризм.

До речі, він ефективно працює і проти Заходу. У публікаціях, які виходять останнім часом у тамтешніх ЗМІ, наводиться аргумент проти дозволу для України завдавати далекобійні удари по російській території. Мовляв, росіяни у відповідь можуть активізувати тероризм у Європі та Америці. Тобто, тероризм працює. А починали з «не можна вести з терористами переговори».