Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський глобальний тероризм лише наростає
фото: depositphotos.com

«Росія за всіма ознаками здійснюють діяльність у світовому масштабі, яку інакше як спонсорство тероризму не назвати»

Цього тижня була цікава новина про те, що Росія забезпечувала терористичні угруповання єменських хуситів супутниковими даними для наведення ракет і ударних безпілотників на судна у Червоному морі. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням одразу на три джерела.

Як зазначається, таким чином, Росія допомагала проіранському угрупованню атакувати «головну артерію світової торгівлі», а також посилити дестабілізацію регіону.

Ще одна «свіжа» новина. У Польщі затримано диверсантів, підозрюваних у зв'язках із РФ.

За даними польських правоохоронців, пов'язана з російськими спецслужбами група відправляла посилки з вибуховими речовинами Європою, Великою Британією, а також тестувала доставку таких вантажів до США і Канади.

«Головними цілями стали цивільні об'єкти, зокрема склади і великі магазини, а основним методом – підпали. Особи, які виконували завдання російських спецслужб, займалися, зокрема, розповсюдженням у Європі кур'єрських посилок із закамуфльованими запальними речовинами, які підпалювали годинниковий механізм під час транспортування», – повідомляє польська прокуратура.

Отже, Росія за всіма ознаками здійснюють діяльність у світовому масштабі, яку інакше як спонсорство тероризму не назвати. Почалося активне використання росіянами відверто-терористичних методів саме з України. За час війни вони використали абсолютно все, що лише може робити терорист.

Невибіркові обстріли мирних міст, свідоме знищення медичних об'єктів (включно з найбільшою дитячою лікарнею). Показові вбивства на камеру. Атака цивільних суден з метою залякування. Знищення енергетичної та будь-якої іншої інфраструктури з метою психологічного тиску на цивільне населення. Усі це бачили і знають. Не треба думати, що росіяни, використовуючи як засіб тероризму ракети та бомби, уникають і «класичного» тероризму.

Нещодавно СБУ та Нацполіція за результатами спецоперації затримали двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць української столиці. Мета – велика кількість жертв серед мирного населення. І подібних прикладів – дуже багато, просто на тлі щоденного шахедного та ракетно-бомбового терору вони «губляться».

Але коли Україна справедливо вимагала від США визнання Росії – державою спонсором-тероризму, у відповідь лише лунала купа контраргументів: «це небезпечно, розривати з ядерною державою», «це не буде ефективно», «це може зашкодити єдності Заходу», «це не на часі» і т.д.

Очевидно, США та їхні союзники тривалий час вважали, що можуть обмежити «зону російського тероризму» лише Україною. Мовляв, нехай там «відриваються», аби до нас не лізли, і якщо ми будемо це росіянам демонструвати, ті обмежаться терором українців. Але вийшло, зрозуміло, все зовсім не так.

Російський глобальний тероризм лише наростає. Росіяни зрозуміли дві прості речі: це безкарно, це ефективно. Російський державний тероризм – це уже потужний політичний аргумент. Наприклад, він активно використовувався на виборах у Грузії, де правляча проросійська партія активно використовувала у політичній рекламі зображення знищених українських міст.

Мовляв, голосуйте за нас, якщо не хочете такого. І це працює, бо тероризм, загалом, це дуже ефективна річ. Страх – це дуже потужний аргумент, і терористи це знають. Тому з тероризмом, начебто, борються.

Принаймні, Захід дуже довго декларував війну з тероризмом, заради чого навіть висаджував експедиційні війська у віддалених Афганістані та Іракові. Але, як виявилося, є один тероризм, який має залишатися повністю безкарним – це найнахабніший, найбезсоромніший та найстрашніший тероризм. Російський державний тероризм.

До речі, він ефективно працює і проти Заходу. У публікаціях, які виходять останнім часом у тамтешніх ЗМІ, наводиться аргумент проти дозволу для України завдавати далекобійні удари по російській території. Мовляв, росіяни у відповідь можуть активізувати тероризм у Європі та Америці. Тобто, тероризм працює. А починали з «не можна вести з терористами переговори».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія тероризм Україна переговори росіяни війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джей Ді Венс не вважає Путіна ворогом
Команда Трампа вважає Путіна конкурентом, а не ворогом
Сьогодні, 05:10
Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Пожежі надали другий ранг складності
У Підмосков’ї палає будівля військового аеродрому «Чкаловський»
16 жовтня, 16:47
Росіяни покращили БпЛА
Росіяни модернізували «Шахеди»: чим тепер відрізняються іранські «мопеди»
16 жовтня, 07:35
Зеленський під час візиту до Німеччини зустрівся з канцлером Олафом Шольцом
Зеленський підсумував результати візитів до чотирьох столиць Європи
12 жовтня, 16:57
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Петро Нев’ядомський став на захист держави від окупантів
Із початком повномасштабної війни став на захист України. Згадаймо Петра Нев’ядомського
11 жовтня, 09:00
Посол України в Бразилії Андрій Мельник: Їхати до Бразилії звучало не як пропозиція, а як наказ
Посол Андрій Мельник: Мій десант до Бразилії був з самого початку mission impossible Інтерв’ю
7 жовтня, 13:00
Рябков лякає Захід
«За нами не заржавіє»: Росія видала порцію нових ядерних погроз на адресу США
5 жовтня, 10:26
Окремо Феміда застосувала до звільненого засудженого адміністративний нагляд на рік, який здійснюватиме командир військової частини
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
5 жовтня, 10:14
Сальдо зазначив, що молоді люди з ТОТ Херсонщини служитимуть у частинах Південного воєнного округу
Окупанти розпочали «призов» до армії РФ на окупованій території Херсонщини
2 жовтня, 16:12

Петро Олещук

Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу
Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!
Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!
Чому Захід боїться ескалації? І що не так з їх страхом
Чому Захід боїться ескалації? І що не так з їх страхом
«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри
«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри
Членство України у НАТО. Чи можливо змінити позицію Словаччини?
Членство України у НАТО. Чи можливо змінити позицію Словаччини?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
51K
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
6548
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах
5793
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua