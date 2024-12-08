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Музикант Лесик прийшов до тями після зупинки серця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Про те, що з ним сталося, Турко не пам'ятає
фото з відкритих джерел

Музикант досі перебуває в реанімації

Український музикант та ексучасник гурту «Дзідзьо» Лесик (справжнє ім'я якого Олег Турко), прийшов до тями після того, як у нього зупинилося серце прямо на сцені. Про це повідомляє Telegram-канал «Львівич».

Зазначається, що стан 57-річного артиста залишається критичним, проте є перші позитивні зміни – він впізнає рідних. 

Про те, що сталося напередодні, він не пам’ятає.

Музикант досі перебуває в реанімації у львівській лікарні. 

Передісторія

5 грудня під час концерту у Львові у 57-річного музиканта сталася зупинка серця прямо на сцені. Попри оперативну реакцію присутніх та медиків, які надали першу допомогу та доставили його до реанімації, стан Лесика залишається вкрай важким.

Наразі Олег Турко перебуває у кардіологічному відділенні реанімації однієї зі львівських лікарень. Лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати його стан.

«57-річний чоловік був в критичному стані після перенесеної зупинки серця. Та відразу після поступлення у відділення серце пацієнта знову зпинилось. Лікарям довелося повторно проводити реанімаційні заходи.  Зараз він продовжує отримувати всю необхідну медичну допомогу для стабілізації життєвих функцій у відділенні інтенсивної терапії. Його стан вкрай важкий», – розповіли у відділення невідкладної медичної допомоги Лікарні Святого Пантелеймона, передає «Еспресо. Захід».

У травні він переніс складну операцію на серці.

Український співак Михайло Хома (Dzidzio) прокоментував зупинку серця свого колишнього колеги.

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Теги: музикант сцена концерт

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