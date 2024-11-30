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Нетверезий угорець проїхався автівкою по залізничній колії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нетверезий угорець проїхався автівкою по залізничній колії
65-річний водій автівки перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і ледь тримався на ногах
фото: mukachevo.net

Проти водія відкрито провадження за злочин у порушенні безпеки дорожнього руху та керування в нетверезому стані

 

В Угорському місті Ерд автомобіль Suzuki Swift опинився на залізничній колії. Машина неспішно та незграбно проїхала повз перон та здивованих пасажирів, а через 170 метрів зупинилася. З салону ніхто не вийшов. Зроблені свідками події фотографії швидко стали вірусними в Угорщині, пише Mukachevo.net.

«Я йшов додому, коли побачив машину на коліях, просто на залізничному переїзді. Далі авто рушило у бік вокзалу», – розповів свідок Роланд.

Роланд негайно подзвонив у залізничну компанію MÁV.

«Жінка, яка відповіла на телефонний дзвінок, була абсолютно шокована. Вся сцена була настільки сюрреалістичною, що вона, можливо, спочатку в це не повірила», – каже Роланд. – Мені також спало на думку, що людина, яка керувала автомобілем, хотіла покінчити життя самогубством».

На щастя, правоохоронці приїхали до прибуття Інтерсіті, і допомогли чоловікові вибратися з автомобіля. 65-річний водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і ледь тримався на ногах.

Проти водія відкрито провадження за злочин у порушенні безпеки дорожнього руху та керування в нетверезому стані.

Нагадаємо, 12 листопада внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель Покровського чоловічого Георгіївського монастиря Хустської єпархії Московської церкви в Україні, архімандрит Артемій Пацкан. 

Також у Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто. 

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Теги: Угорщина водій автомобіль жінка злочин Suzuki сцена Щастя

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