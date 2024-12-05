Помер львівський фотограф, донька і троє онучок якого загинули від ракетного удару РФ

Михайло Французов був частиною кола львівських нонконформістів, що сформувалося навколо графіка Олександра Аксініна

У Львові помер 68-річний фотограф Михайло Французов. Його донька, Євгенія Базилевич, і три онуки – 21-річна Ярина, 18-річна Дарина і семирічна Емілія загинули внаслідок ракетної атаки Росії 4 вересня 2024 року. Про смерть фотографа сьогодні, 5 грудня, повідомив професор УКУ Богдан Шумилович у фейсбуці.

Церемонія прощання з Французовим відбудеться 6 грудня о 13:00 у каплиці на території лікарні по вул. Орлика, 6. Причини смерті не розголошують.

Як пише «Суспільне», Михайло Французов народився у Львові 1956 року і ввібрав основи мистецтва фотографії від свого батька, також Михайла Французова. Його становлення як художника відбувалося в 1970-ті роки, коли він навчався на архітектурному факультеті Львівського політехнічного інституту. Саме тоді він увійшов до кола однодумців, включно з Андрієм Сагайдаковським і Сергієм Братковським.

Разом із колегами Французов заснував групу фотографів-аматорів Вежа, яка займалася виставковою діяльністю як у Радянському Союзі, так і за його межами. Їхня творчість часто суперечила встановленим канонам соцреалізму. Це призвело до критики групи та особистих санкцій проти Французова, зокрема після спроби надіслати на виставку до Польщі «надто відвертий» портрет тестя. Художника викликали на засідання Спілки архітекторів і відсторонили від керівних позицій у групі.

Французов був частиною кола львівських нонконформістів, що сформувалося навколо графіка Олександра Аксініна. Його об'єктив закарбував унікальні моменти Львова і культурного життя кінця 1980-х – початку 1990-х років. На портретах Французова можна побачити видних діячів міста того часу, а його фотографії стали важливим документом епохи. Однак значна частина його робіт втрачена, оскільки сам автор не вважав їх творами мистецтва.

Після загибелі у вересні своєї доньки та онучок Французов опублікував у своєму фейсбуці це фото:

Робота Михайла Французова фото: Misha Francuzov/Facebook

Як відомо, 6 вересня Львів попрощався із Євгенією Базилевич та її доньками Яриною (21 рік), Дариною (18 років) та Емілією (7 років), які загинули внаслідок ракетно-дронового удару 4 вересня. Близькі та друзі поділилися з«Главкомом» спогадами про родину.