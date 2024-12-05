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У Німеччині на аукціоні продають порожнє полотно за 1,5 млн евро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Полотно виконане з використанням емалі, нанесеної на бавовняну тканину
фото із відкритих джерел

Витвір мистецтва «у дуже хорошому стані»

В аукціонному будинку Ketterer у Німеччині буде продано картину американського художника Роберта Раймана під назвою «Генерал 52х52». Орієнтовна вартість твору склала від 1 млн. до 1,5 млн. євро. Про це пише Bild.

Картина квадратної форми створена 1970 року. Полотно виконане з використанням емалі, нанесеної на бавовняну тканину. На попередньому показі в Берліні цю роботу не продемонстрували, щоб уникнути можливих забруднень, які б знизили її цінність. При цьому фахівці зазначили, що 50-річний витвір мистецтва «у дуже хорошому стані».

Роберт Райман, відомий як джазовий музикант і співробітник Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва, не прагнув надавати своїм творам міфічного чи оповідального змісту. Натомість давав можливість глядачеві стати активним учасником мистецтва.

Ті роботи, що виставлялися лише тричі – в 1972, 1977 і 1982 роках, високо цінуються на ринку мистецтва.

На аукціоні також будуть представлені інші картини. Наприклад, «Великий клоун із жінками та маленьким клоуном» Макса Бекмана 1950 року, вартість якої сягає 1,8 млн євро. І Legno P 1 Альберто Буррі 1958, за яку просять близько 1,2 млн євро.

Раніше повідомлялося про продаж банана, приклеєного скотчем до стіни, на аукціоні за 6.2 млн. доларів. Криптовалютний підприємець який купив «витвір мистецтва» виконав свою обіцянку зʼїсти банан з сенсаційного арт-обʼєкту «Комедіант» за $6,2 млн. 

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Теги: мистецтво аукціон художник музикант

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