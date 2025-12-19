Головна Скотч Життя
На аукціоні продано картину Івана Марчука за $100 тис.

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Продано картину «Дві паралелі»
фото: Goldens

«Дві паралелі» із серії «Голос моєї душі» належить до етапу, коли Марчук зосереджується на філософських і психологічних вимірах живопису

На зимових торгах аукціонного дому Goldens була продана одна з ключових робіт Івана Марчука 1990-х років – «Дві паралелі». Фінальна вартість лота разом з податками й зборами склала $100 300. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marbeks.

«Дві паралелі» із серії «Голос моєї душі» належить до етапу, коли Марчук зосереджується на філософських і психологічних вимірах живопису. У цій роботі художник розгортає один зі своїх ключових мотивів – співіснування двох світів, станів або внутрішніх реальностей, які рухаються поруч, але не перетинаються. Картина побудована на складній багатошаровій фактурі, де мазки ніби нашаровуються один на одного, створюючи відчуття напруженої, майже живої поверхні», – йдеться у матеріалі.

Полотно 1992 року засвідчує перехід Марчука до більш зосередженої та метафізичної художньої мови, де живопис постає як інструмент роздумів про людську двоїстість, внутрішню напругу та тишу між смислами. Саме завдяки цим рисам «Дві паралелі» належать до творів, що найбільш глибоко наближають глядача до внутрішньої суті мистецького світу автора.

Нагадаємо, «Главком» опублікував розслідування про спробу заволодіти правами на зображення картин легендарного живописця Івана Марчука. В епіцентрі скандалу група осіб, пов’язана із народним депутатом VIII скликання і ексрадником міністра внутрішніх справ Михайлом Апостолом.

Гучна історія отримала нечуваний розголос, сотні передруків у медіа та десятки тисяч – у соціальних мережах. Такий ажіотаж врешті змусив відреагувати тих фігурантів історії, яких тепер звинувачує художник Марчук. Якщо до публікації вони уникали будь-яких коментарів, то за останній тиждень ними було здійснено відразу кілька публічних спроб пояснити ситуацію.

Теги: мистецтво художник

