На аукціоні продано картину Івана Марчука за $100 тис.

На зимових торгах аукціонного дому Goldens була продана одна з ключових робіт Івана Марчука 1990-х років – «Дві паралелі». Фінальна вартість лота разом з податками й зборами склала $100 300. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marbeks.

«Дві паралелі» із серії «Голос моєї душі» належить до етапу, коли Марчук зосереджується на філософських і психологічних вимірах живопису. У цій роботі художник розгортає один зі своїх ключових мотивів – співіснування двох світів, станів або внутрішніх реальностей, які рухаються поруч, але не перетинаються. Картина побудована на складній багатошаровій фактурі, де мазки ніби нашаровуються один на одного, створюючи відчуття напруженої, майже живої поверхні», – йдеться у матеріалі.

Полотно 1992 року засвідчує перехід Марчука до більш зосередженої та метафізичної художньої мови, де живопис постає як інструмент роздумів про людську двоїстість, внутрішню напругу та тишу між смислами. Саме завдяки цим рисам «Дві паралелі» належать до творів, що найбільш глибоко наближають глядача до внутрішньої суті мистецького світу автора.

