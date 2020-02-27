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    Жизнь

    Начались съемки продолжения «Мира Юрского периода»

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    Фото: twitter.com/colintrevorrow - Начались съемки продолжения «Мира Юрского периода»
    Фото: twitter.com/colintrevorrow

    Картина получила название «Доминион»

    Начались съемки продолжения фильма о гигантских динозаврах и недальновидных людях, вечно желающих посадить хищников в какой-то парк.

    Режиссер Колин Треворроу объявил о том, что первый день съемок третьего фильма франшизы «Мир Юрского периода» успешно завершен. Такое послание он выложил в своем официальном аккаунте в Twitter. Кстати, картина получила название «Доминион».

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    Основной актерский состав известен: это Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Сэм Нил, а также Джастис Смит и Даниэлла Пинеда. Премьера нового фильма из цикла «Мир Юрского периода» запланирована на лето следующего года, если все будет идти по плану и съемки не перенесут, а такое вполне возможно.

    Напомним, дата выхода очередной части картины «Миссия невыполнима» была изменена из-за коронавируса.

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