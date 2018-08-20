Опубликовали топ-10 любимых домов туристов по версии Airbnb



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Сервис аренды жилья Airbnb к своей 10 годовщине работы составил ТОП-10 самых популярных домов среди путешественников

Рейтинг опубликовали на сайте сервиса. В рейтинг вошли дома со всего мира, которые чаще всего выбирали путешественники.

Рейтинг пользователей возглавили уединенные домики на природе, квартиры с собственным садом и дома на морском берегу.

Многие путешественники для бронирования жилья используют сервис Airbnb. Пользователи данного сервиса могут создавать свои «списки желаний», где бы они хотели остановиться, если бы посещали тот или иной город.

Название расшифровывается как «AirBed and Breakfast» - «Надувной матрас и завтрак». Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира.

Airbnb был основан в августе 2008 года в Сан-Франциско. Его основателями являются Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарчик. Первоначальное финансирование было получено от бизнес-инкубатора Y Combinator. Позднее Greylock Partners, Sequoia Capital и Эштон Кутчер также инвестировали в компанию.

Всего с момента основания компании и до апреля 2017 года в проект было инвестировано около $3,4 млрд.

Кроме штаб-квартиры в Сан-Франциско, компания имеет 10 региональных офисов: в Барселоне, Берлине, Гамбурге, Копенгагене, Лондоне, Милане, Париже, Сан-Паулу, Сингапуре и Сиднее.

Джерело: 24tv.ua