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    Фото

    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании

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    Энн Венер - Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Энн Венер

    Макросъемка - это удивительный вид искусства фотографии, который идеально передал всю нежность и красоту этих цветов

    Фотограф и ретушер Энн Венер живет в Копенгагене, Дания. В основном она фокусируется на макросъемке и фотографии цветов. Энн делает удивительные снимки цветов крупным планом.

    Макросъемка дает возможность приблизиться к разгадке очарования растений. Цветами обычно любуются издалека, не многие всматриваются в этот удивительный мир бутонов, лепестков, пестиков и тычинок.

    Цветы являют собой прекрасные объекты для съемки по ряду причин: они неподвижны, красочны, многообразны в зависимости от сезона. Цветы и листья одинаково обладают притягательной симметрией, а также широким спектром оттенков и текстур.

    Комбинации света и тени влияют на их внешний вид, равно как и время до/после дождя. И не важно, фотографируете вы редкий экзотический цветок или обыкновенный сорняк.

    Сердцевины цветов - пестики, тычинки и лепестки - представляют собой очень интересные для съемки области.  Обычная трава иногда смотрится, словно ряд солдат, а кора дерева может походить на силуэт слона или какой-нибудь нереальный пейзаж.

    Многие задумываются над тем, какая должна быть камера, объектив, освещение, интересуются настройками которые должны быть выстроены перед съемкой.

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    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании
    Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании

    Но, на самом деле, макро можно снимать и на довольно дешевых фотоаппаратах, в которых есть такая функция.

    Джерело: telegraf.com.ua

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