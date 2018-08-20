Хрупкие и неотразимые цветы в объективе фотографа из Дании



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Энн Венер

Макросъемка - это удивительный вид искусства фотографии, который идеально передал всю нежность и красоту этих цветов

Фотограф и ретушер Энн Венер живет в Копенгагене, Дания. В основном она фокусируется на макросъемке и фотографии цветов. Энн делает удивительные снимки цветов крупным планом.

Макросъемка дает возможность приблизиться к разгадке очарования растений. Цветами обычно любуются издалека, не многие всматриваются в этот удивительный мир бутонов, лепестков, пестиков и тычинок.

Цветы являют собой прекрасные объекты для съемки по ряду причин: они неподвижны, красочны, многообразны в зависимости от сезона. Цветы и листья одинаково обладают притягательной симметрией, а также широким спектром оттенков и текстур.

Комбинации света и тени влияют на их внешний вид, равно как и время до/после дождя. И не важно, фотографируете вы редкий экзотический цветок или обыкновенный сорняк.

Сердцевины цветов - пестики, тычинки и лепестки - представляют собой очень интересные для съемки области. Обычная трава иногда смотрится, словно ряд солдат, а кора дерева может походить на силуэт слона или какой-нибудь нереальный пейзаж.

Многие задумываются над тем, какая должна быть камера, объектив, освещение, интересуются настройками которые должны быть выстроены перед съемкой.

Но, на самом деле, макро можно снимать и на довольно дешевых фотоаппаратах, в которых есть такая функция.

Джерело: telegraf.com.ua