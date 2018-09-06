Настя Каменских и Джамала одеваются у одного и тоже дизайнера?



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Джамала и Настя Каменских

В гардеробе украинских певиц СМИ заметили одинаковые комбинезоны

Джамала и Настя Каменских приобрели у модного украинского дизайнера Dafna May одинаковые черно-белые комбинезоны. Впервые стильный лук продемонстрировала Каменских во время съемок для журнала Viva.

А Джамала появилась в таком же одеянии на Ukrainian Fashion Week. Артистка посетила показ Дафны Майберг, при этом дополнила свой образ яркой желтой сумочкой.

Фото: Лайм.