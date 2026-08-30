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Науковці знайшли у Карибському морі химерну істоту із котячими очима

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дослідники зробили знімок акули на глибині 1086 метрів
фото: discoverwildlife.com

Під час масштабної глибоководної експедиції вчені виявили десятки раніше невідомих видів

Масштабне дослідження дна Карибського моря біля острівної держави Тринідад і Тобаго призвело до сенсаційних біологічних відкриттів. Місцеві науковці не лише успішно склали мапу недосліджених територій, але й натрапили на безліч небачених раніше глибоководних екосистем. Як інформує «Главком», про це пише Discover Wildlife.

Унікальні знахідки та невідомі екосистеми

Дослідницька команда виявила щонайменше двадцять імовірних нових видів морських істот, серед яких восьминоги, корали, м’ясоїдні губки та присадкуваті омари. Окрім цього, вчені зафіксували ще п’ятдесят чотири види різноманітних тварин, які ніколи раніше не зустрічалися у цих територіальних водах.

Під час занурень дослідникам вдалося зняти унікальні кадри з хибною котячою акулою, яка може виростати до трьох метрів у довжину і отримала свою назву через характерну форму очей.

Науковці знайшли у Карибському морі химерну істоту із котячими очима фото 1

Також в об’єктив камери потрапив чорний живоглот із роздутим шлунком через проковтування надто великої здобичі, та туша ската манти, яку активно поїдали краби і морські черв’яки.

Команда знайшла 25 екосистем холодних джерел, де метан і сірководень просочуються з осадових порід, утворюючи карбонатні скелі та рифи. Найбільше з виявлених джерел охоплює площу близько половини акра та повністю вкрите щільними колоніями мідій і трубчастих червів.

Технології збереження та значення експедиції

Для фотографування, відеознімання та безпечного збирання понад семисот біологічних зразків вчені використовували дистанційно керований підводний апарат SuBastian. Щоб зберегти живі тканини без жодних пошкоджень для подальшого аналізу, дослідники успішно застосували передовий метод кріоконсервації. «Кріоконсервуючи тканини понад 86 видів глибоководних губок, коралів і морських огірків, ми зберігаємо живі біологічні ресурси, які забезпечують безцінну основу для розуміння майбутніх змін екосистем», – пояснила наукова співробітниця Меган Конклінг.

Ця місячна експедиція стала першим в історії Тринідаду і Тобаго масштабним глибоководним дослідженням, яке очолили саме місцеві фахівці.

«Кожне нове відкриття, чи то екосистема, вид, чи поведінка, поглиблює наше розуміння того, що поставлено на карту, і зміцнює нашу здатність бути справжніми розпорядниками цієї здебільшого невидимої, але критично важливої частини нашої країни», – наголосила головна наукова співробітниця експедиції Діва Амон.

Нагадуємо, біля карибського узбережжя Коста-Ріки була виловлена унікальна двометрова акула-нянька яскраво-оранжевого кольору, що стало справжньою науковою сенсацією. Замість типового для цього виду сіро-коричневого забарвлення, особина демонструвала незвичайну мутацію.

За даними Міжнародного архіву нападів акул, кількість неспровокованих атак акул на людей за останні десятиліття неухильно зростає. Якщо у 1990-х роках було зафіксовано 500 нападів, то з 2010 по 2019 рік ця цифра перевищила 800 випадків. Лише за 2023 рік зареєстровано 69 атак, що на 6 більше, ніж у середньому за попередні п'ять років. Внаслідок цих інцидентів загинуло 10 осіб.

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Теги: вчені море тварини

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