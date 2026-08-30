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Українка відмовилася від «по батькові» і стала Катеринівною: як це записали в паспорті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Законодавство не встановлює обмеження щодо кількості змін власного імені, прізвища та по батькові
фото з відкритих джерел

Особа, яка досягла 16 років, може самостійно змінити прізвище, власне ім’я та по батькові

19-річна українка додала до власного імені друге – прабабусі по маминій лінії, змінила прізвище, а замість патроніма, тобто по батькові, обрала матронім. Тепер її звати Анна-Александра Катеринівна Ясько. Усе це оформлено офіційно. Як інформує «Главком», історією дівчини розповіла її мама Катерина Ясько.

«Своє 19-річчя донька святкує з новим ім’ям (до власного додано друге – прабабусі по маминій лінії), з новим прізвищем і матронімом замість патроніма», – написала вона у Facebook.

За словами мами, для Анни це стало частиною процесу самостійного формування власної ідентичності.

«На наших очах рідна молода людина крок за кроком створює себе – вибирає ким бути, як називатися, що любити, де жити, чого вчитися і що залишати позаду», – пише Катерина.

Анна-Александра Катеринівна Ясько
Анна-Александра Катеринівна Ясько
фото: Катерина Ясько/Facebook

У коментарях до публікації жінка поділилася, що не разом із батьком Анни відтоді, як була на сьомому місяці вагітності.

Спочатку Анна взагалі хотіла відмовитися від патроніма, а не замінювати його на ім’я матері. Однак під час оформлення зміни імені в державних органах з’ясувалося, що в українських документах немає окремої категорії «по матері». Тому в паспорті дівчини у стандартній графі «По батькові» тепер зазначено «Катеринівна».

«Анна не «створила собі традиційний матронім». Вона, відмовляючись від патронімічної ідентифікації, використала доступну сьогодні в державній системі форму для того, щоб зберегти у своєму імені посилання на матір», – пояснила Катерина.

У соцмережі Threads можливість зміни по батькові на по матері активно обговорюють. Анна-Александра – не єдина, хто пішов цим шляхом.

Українка відмовилася від «по батькові» і стала Катеринівною: як це записали в паспорті фото 1

Чимало жінок пишуть, що теж хотіли б таким чином трансформувати свої паспортні дані та цікавляться, скільки це займає часу і чи дорого коштує.

Українка відмовилася від «по батькові» і стала Катеринівною: як це записали в паспорті фото 2

Чи можна в Україні змінити «по батькові» на ім’я матері

За даними юристів, громадянин може замінити традиційне по батькові на матронім – тобто утворити його від імені матері. Окремих обмежень щодо вибору саме імені матері немає.

Право на зміну імені пов’язане з особистим немайновим правом людини на ім’я. Особа, яка досягла 16 років, може самостійно змінити прізвище, власне ім’я та по батькові.

Для підлітків від 14 до 16 років діють інші правила – потрібна згода батьків. У передбачених законом випадках достатньо згоди одного з них. Якщо між батьками виникає спір щодо зміни по батькові, його можуть розглядати орган опіки та піклування або суд.

Як змінити «по-батькові»

Для зміни імені потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) та подати відповідну заяву.

За інформацією Міністерства юстиції, разом із заявою необхідно надати:

  • свідоцтво про народження;
  • свідоцтво про шлюб – якщо людина перебуває у шлюбі;
  • свідоцтво про розірвання шлюбу – якщо шлюб було розірвано;
  • свідоцтва про народження дітей – якщо є малолітні або неповнолітні діти;
  • свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері – якщо їхнє ім’я раніше змінювалося;
  • фотокартку;
  • квитанцію про сплату державного мита.

Під час подання документів з собою також потрібно мати паспорт. Заява про зміну імені подається особисто заявником.

Що буде написано в паспорті

Попри те, що людина фактично може обрати ім’я матері замість традиційного патроніма, окремої графи «По матері» в українському паспорті наразі немає.

Тому матронім зазначається у стандартній графі «По батькові». Саме така ситуація склалася і в Анни: її «Катеринівна» юридично записане в графі, яка має назву «По батькові», хоча походить від імені матері Катерини.

Тобто в документах немає окремого позначення, що це саме матронім. Юридично це залишається записом у графі «По батькові».

Чи можна змінювати ім’я кілька разів

Законодавство не встановлює обмеження щодо кількості змін власного імені, прізвища та по батькові.

Водночас після зміни персональних даних потрібно буде обміняти документи, у яких вони зазначені. Зокрема, йдеться про паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення та пенсійне посвідчення.

Відмовити у державній реєстрації зміни імені можуть, зокрема, якщо щодо заявника здійснюється кримінальне провадження або він перебуває під адміністративним наглядом, має непогашену чи незняту судимість, перебуває в міжнародному розшуку за зверненням правоохоронних органів іноземної держави або подав неправдиві відомості про себе.

Нагадаємо, українці можуть виявити розбіжність у написанні персональних даних у паспорті та застосунку «Дія». Наприклад, у паспорті ім’я зазначене як «Наталія», тоді як у цифровому документі воно відображається як «Наталя». «Главком» розповідає, як виправити такі дані.

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Теги: паспорт документи українці жінка правила українка соцмережі Threads

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