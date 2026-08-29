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Учені назвали єдину країну, де можна сховатися від кінця світу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Експерти найчастіше визначають саме Австралію як найстійкішу країну до різноманітних загроз
фото з відкритих джерел

Аналіз показав, що жодне місце на планеті не має абсолютного захисту від усіх видів глобальних катастроф одночасно

Німецькі вчені провели масштабний аналіз наукової літератури щодо виживання людства під час глобальних катастроф і визначили найбезпечніші для притулку країни. За результатами цього дослідження найкращі шанси на порятунок від світових криз має Австралія завдяки своїй географічній ізоляції, продовольчій безпеці та розвиненій інфраструктурі. Як інформує «Главком», про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Global Challenges.

Три типи глобальних загроз

Дослідники поділяють усі глобальні катастрофічні ризики на три основні категорії. Перша з них охоплює сценарії раптового зменшення сонячного світла. Вони виникають через масштабні виверження вулканів, ядерну зиму або пилові хмари від падіння астероїдів.

Друга категорія стосується глобальної втрати інфраструктури, що руйнує системи електропостачання, транспорту та виробництва їжі. Це стається внаслідок потужних геомагнітних бур, кібератак або застосування електромагнітної зброї.

Третій вид загроз становлять глобальні біологічні ризики. Масштабні пандемії спричиняють масові жертви та повністю паралізують суспільство.

Чому експерти обрали Австралію

Аналіз показав, що жодне місце на планеті не має абсолютного захисту від усіх видів глобальних катастроф одночасно. Проте експерти найчастіше визначають саме Австралію як найстійкішу країну до різноманітних загроз. Ця держава має низку критичних переваг для виживання:

  • розташована на великому острові, що дозволяє їй легше ізолюватися від зовнішнього світу;
  • виробляє величезну кількість продуктів харчування;
  • володіє великим внутрішнім промисловим і гірничодобувним сектором;
  • є заможною державою з відносно стабільною демократією.

Попри ці сильні сторони Австралія все ж залишається вразливою до певних небезпек. Вона суттєво залежить від міжнародної торгівлі для безперебійного постачання пального, медикаментів і добрив.

Інші країни-кандидати та їхні слабкі місця

Окрім Австралії, високий рівень стійкості до катастроф демонструють Нова Зеландія, Японія, Швейцарія та Аргентина. Як повідомляє ScienceAlert, ці структурно міцні держави могли б стати своєрідними опорними пунктами для підтримки глобальних зусиль з відновлення. Вони здатні розмістити на своїй території світові запаси продовольства та банки насіння.

Ці країни також мають потенціал стати штаб-квартирами для міжнародного реагування на катастрофи. Водночас науковці попереджають про наявність слабких місць навіть у таких захищених держав.

«Усі згадані країни, окрім Швейцарії, мають довгі берегові лінії, які ризикують прийняти удар цунамі через падіння космічного об’єкта», – зазначають автори дослідження.

Крім того, більшість із цих країн ризикує зазнати руйнівного впливу від виверження вулканів у Південно-Східній Азії чи Південній Америці. Також усі вони надто сильно залежать від світової торгівлі.

Нагадаємо, археологи під час розкопок у Карахантепе на південному сході Туреччини виявили статую віком близько 11 тис. років. Скульптура заввишки 70 см зображує людину, яка сидить на спині леопарда. 

Раніше у Нідерландах в одній із церков міста Маастрихт виявили незвичний скелет. Він може належати відомому французькому мушкетеру д’Артаньяну. Після смерті д’Артаньяна було невідомо, що сталося з його тілом та де його поховали. Він помер у 1673 році під час облоги Маастрихта в ході Голландської війни.

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Теги: Австралія цунамі харчування втрати вчені

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