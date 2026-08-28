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Жінки рідше хворіють на деменцію: вчені розкрили причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дослідження розкрило зв’язок між гормонозамісною терапією та ризиком деменції
фото з відкритих джерел

Вчені виявили зв’язок між рівнем впливу естрогену та ризиком деменції

Жінки, які приймають гормонозамісну терапію, мають менший ризик розвитку деменції. Такого висновку дійшли вчені. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Науковці з Великої Британії провели велике дослідження. Протягом 13 років вони спостерігали за біоданими понад 180 тис. жінок, які перебували у періоді постменопаузи. Так, вчені зʼясували, що жінки, які під час постменопаузи проходили гормонозамісну терапію (ГЗТ), мали на 16 % менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а також на 10 % – виникнення будь-якої форми деменції.

До того ж найбільші показники були у жінок, які перенесли хірургічну менопаузу та водночас проходили гормонозамісну терапію: мали на 26 % менший ризик захворювання.

Однак автори дослідження зазначають, що ці результати не є точним підтвердженням причинно-наслідкового зв’язку між меншим відсотком захворювань та гормонозамісною терапією, яку проходили жінки. «Цього дослідження недостатньо, щоб визначити, чи варто використовувати ГЗТ для зниження ризику деменції, але воно надає додаткові докази того, що час початку терапії та гормональна історія жінки можуть мати значення. Тепер нам потрібні дослідження, які зможуть встановити, чи сама терапія є причиною цих відмінностей у ризику розвитку деменції, а також зрозуміти, які саме форми ГЗТ можуть мати вплив. Жінкам, які розглядають можливість початку або припинення ГЗТ, варто обговорити потенційні переваги та ризики зі своїм сімейним лікарем», – зауважила докторка Сьюзан Кольхаас.

Зʼясувалося, що жінки, які протягом життя мали менший вплив естрогену через пізній початок менструацій або ранню менопаузу, мали більше користі від ГЗТ. Тому у них ризик розвитку деменції був на 16 % нижчим. Також вчені звернули увагу на генетичні особливості жінок. Виявилося, що зв’язок між прийомом ГЗТ і нижчим ризиком деменції був помітнішим у жінок, які мали ген ApoE4, який підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, деменція найчастіше зустрічається у людей старшого віку. Однак вчені зʼясували, що може попередити це захворювання ще у ранньому віці, адже деякі фактори можуть підвищувати ризик розвитку хвороби.

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Теги: здоров'я жінка Хвороба Альцгеймера

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