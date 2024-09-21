Акули дедалі частіше нападають на людей – вчені

Вчені не фіксують зміни поведінки в акул

За даними Міжнародного архіву нападів акул, кількість неспровокованих атак акул на людей за останні десятиліття неухильно зростає. Якщо у 1990-х роках було зафіксовано 500 нападів, то з 2010 по 2019 рік ця цифра перевищила 800 випадків. Лише за 2023 рік зареєстровано 69 атак, що на 6 більше, ніж у середньому за попередні п'ять років. Внаслідок цих інцидентів загинуло 10 осіб. Про це пише Bild.

Останній смертельний напад стався 17 вересня на Канарських островах, де акула атакувала німецьку туристку, спричинивши її смерть від отриманих травм. Напади акул стають дедалі частішими й в інших популярних туристичних місцях.

Експерти називають кілька причин такого зростання. По-перше, завдяки соціальним мережам про такі випадки стало відомо більше, ніж у минулому. По-друге, збільшується кількість туристів, які відпочивають у морських регіонах. Проте вчені не відзначають жодних змін у поведінці акул: вони не стали агресивнішими чи голоднішими, ніж раніше.

Ця статистика викликає занепокоєння серед науковців та туристів, але фахівці наголошують, що ймовірність нападу акули залишається вкрай низькою порівняно з іншими небезпеками на воді.